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  4. Ayak kokusuna çözüm bulmak zor değil! İşte ayak kokusunu tamamen yok edecek öneriler

Ayak kokusuna çözüm bulmak zor değil! İşte ayak kokusunu tamamen yok edecek öneriler

04.02.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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Ayak kokusu giderici ürünlerle koku sorununu çözmenin mümkün olduğu şu günlerde ürünlere gerek kalmadan da ayak kokusuna çözüm bulmak mümkün. Ayak kokusuna ne iyi gelir diyorsanız evde uygulayacağınız basit birkaç adımla bunu önleyebileceğinizi söyleyebiliriz. İşte ayak kokusuna çözüm bulmanızı sağlayacak en basit ve doğal yöntemler...

Ayak kokusu, ayak derisinde veya tırnak altlarındaki boşluklarda bir bakterinin varlığını gösterir. Vücutta bir tek ayağımız kapalı bir kaba konur ve havasız bir ortamda bırakılır. Havasız ve karanlık bir ortamda kaldığı için, orada ısı yükselmesi ve nemle buluşmasıyla beraber, bakterinin oluşum alanı meydana çıkmaktadır.

AYAK KOKUSU NASIL OLUŞUR?

Ayak kokusu, derinin kalınlaşmasıyla cildin rahat nefes alamaması, tırnakların arasındaki boşluklarda bir takım bakterilerin birikmesi ve bunların kokuyla ortaya çıkmasıyla oluşur. Tamamen temizlenmiş ve derisi sağlıklı olan bir ayak asla kokmaz.

TERLEMEYEN AYAK KOKAR MI?

Ayak kokusu denince aklımıza ayak terlemesi gelmelidir. Terle birlikte ayağın ısı durumu yükseldiği için, nem, karanlık ve havasız ortam, bakteri oluşumu hızlanır. Koku da bununla beraber paralel bir şekilde meydana gelir.

Terlemeyen ayaklar da kokabilir. Terlemeyen ayakların kokması için derinin sertleşmesi, tırnak içerisinde biriken bakteriler gibi faktörler gerekir.

AYAK KOKUSUNU ÖNLEMEK MÜMKÜN!

Ayak kokusunun oluşmaması için, ayağı düzenli yıkayıp durulamak, parmak aralarını çok iyi kurulamak, deri ve organik ayakkabılara önem vermek, doğal malzeme olmayan çorapları tercih etmemek gerekir. Özellikle bayanlar kışın sentetik çorap giymek zorunda kalır. Bu da ayak kokusunu kaçınılmaz kılar. Bu nedenle yünlü, pamuklu çoraplar tercih edilmelidir. Cildin nefes almasında önemli faktördür.

Ayak kokusunu önlemek için çok ürün bulunur. Bu nedenle ayak kokusunu önleme noktasında bugün oldukça şanslıyız. Ayak pudrası, ayak spreyi, ayak koku önleyiciler, ayakta bakteri oluşumunu önleyici antibakteriyel ürünler mevcuttur. Ayakta çok terleme oluyorsa kişiler bu ürünlerden kendilerine uygun olanı seçerek daimi şekilde kullandıklarında ayak kokusunu önleyebilirler.


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