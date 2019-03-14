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Ayakkabısında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

Antalya Havalimanı'nda, ayakkabısının içinde uyuşturucu ele geçirilen K.Ç., tutuklandı.

Ayakkabısında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmaları kapsamında, Antalya Havalimanı İç Hatlar bölümünde yapılan denetim sırasında, kente gelen yolculardan durumundan şüphelenilen K.Ç. durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının iç kısmında derinin altına saklanmış 11 paket halinde 80 gram metamfetamin bulundu. K.Ç.'nin üzerinde ise uyuşturucu kullanmaya yarayan bir adet cam aparat ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu- uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Ayakkabı uyuşturucu

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