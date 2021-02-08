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Ayakları pamuk gibi yumuşacık yapıyor! Ölü deriden eser bırakmayan ayak maskesi: Aspirin ve limonu karıştırıp...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.02.2021 07:38 | Son Güncelleme:
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Ayakları pamuk gibi yumuşacık yapıyor! Ölü deriden eser bırakmayan ayak maskesi: Aspirin ve limonu karıştırıp...

Ayaklarınız sürekli kapalı ayakkabılar veya çoraplar içindeyse yürüme veya koşmanın sürtünmesi ile ortaya çıkan nem eksikliği ölü cilde neden olabilir. Bununla birlikte ayaklarınıza düzenli olarak bakım yapmıyor ya da pul pul dökmüyorsanız da çatlaklar oluşabilir. Bu tür sorunla karşı karşıyaysanız sizin için evde uygulayabileceğiniz ayak maskelerini bir araya getirdik.

Egzama veya başka bir enfeksiyon türünden kaynaklanmadığı sürece ayakta oluşan çatlaklar çoğunlukla ağrılı değildir. Ancak ayağınızda egzama veya başka bir enfeksiyon olduğunu düşünüyorsanız doktora görünmelisiniz. İşte evde ayak maskesi yapımı için uygulayabileceğiniz alternatifler.

AYAK PEELİNG MASKESİ

Evde yapabileceğiniz bu karışımla peeling yapabilir ayaklarınızdaki ölü deriyi soyabilirsiniz. İki yemek kaşığı deniz tuzunu eşit miktarda bebek yağı ve limon suyuyla seyreltin ve ayak fırçasıyla uygulayın. Daha sonra ılık suyla durulayın.

YULAF EZMESİ

Ölü deriyi temizlemek için evde bir peeling yapmak için yulaf ezmesi kullanabilirsiniz. Ovma yapmak için, eşit miktarda yulaf ezmesini gül suyu veya sütle karıştırarak bir macun yapın. Ayaklarınıza uygulayın ve 20 ila 30 dakikaya kadar kurumasını bekleyin. Ayaklarınızı pul pul dökmek için ayak fırçası kullanın. Soğuk suyla durulayın ve ayaklarınızın kurumasını bekleyin. Ayak kremi sürün. En iyi sonuçlar için bu tedaviyi her gün uygulayın.

ASPİRİNLİ AYAK MASKESİ

1 küçük şişe aspirin
1 limon (veya bir limona eşit olacak kadar limon suyu)
Karıştırmak için 1 küçük kap veya kase
Ayaklarınızı ıslatacak büyüklükte 1 kap
Ayaklarınızın etrafına sıkıca sarmak için plastik sargı

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Bir kaseye biraz aspirin dökün ve bir kenara koyun. Ayaklarınızı 20 dakika sıcak suda bekletin. İsterseniz gargara, sirke ve su karışımı kullanabilirsiniz. 20 dakika dolmadan aspirinin üzerine limon dökün ve karıştırarak bir macun yapın.
Ayaklarınızı kurulayın. Macunu ayaklarınıza sürün ve streç film ile kapatın. En az 2 saat bekletin. İşin bittiğinde yıka ve yoğun bir nemlendirici sürün.

Ev yapımı aspirinli karışım ayaklarınızın soyulmasına neden olacak etkisi ise sizi şaşkına çevirecek. En iyi sonucu almak için bu ayak maskesini 5 gün üst üste denemelisiniz.

POMZA TAŞI

Pomza taşı, ayaklarınızdaki ölü deri ve nasırların giderilmesine yardımcı olabilecek doğal bir lav taşıdır.
Ponza taşını ılık suya batırın. Ayrıca ayaklarınızı yumuşatmak için 10 dakika boyunca ılık suda bekletebilirsiniz.

Ölü deriyi çıkarmak için taşı ayağınızın etrafında dairesel veya yana doğru hareket ettirin. Sağlıklı hücre yenilenmesini teşvik etmeye yardımcı olacak ölü derinin tamamını değil cildin üst tabakasını çıkarmaya odaklanın.
Ayaklarınızı yumuşatmak için daha sonra losyon veya yağ uygulayın.
Yaralı veya ağrılı alanlarda asla süngertaşı kullanmayın.

PARAFİN MUMUYLA AYAK MASKESİ YAPIMI

Parafin mumu, yaklaşık 41 derecede orta sıcaklıkta eriyen yumuşak bir mumdur. Parafin, cildinizi yakacak veya tahriş edecek kadar sıcak olmamalıdır. Parafinin mumunu bir sos tavasında eritebilir ve ardından ayaklarınızı sokacağınız bir leğene aktarabilirsiniz.

Eriyen muma ayaklarınızı birkaç kez daldırıp çıkarın. Birkaç kat mum uygulandıktan sonra ayaklarınızı streç folyoya sarın. Balmumu sertleştikten sonra balmumunu çıkarabilirsiniz. Ayaklarınızdaki ölü deri, mumla birlikte temizlenecektir. Ancak kan dolaşımınız zayıf, ayaklarınızda kızarıklık veya açık yara varsa kullanmayın.

EPSOM TUZU

Epsom tuzu, magnezyum sülfatın kristal bir şeklidir. Magnezyum sülfat, mineral bir bileşiktir. Ayaklarınızı suda çözünen Epsom tuzuna batırabilirsiniz. Kuru, çatlamış ayakların pul pul dökülmesine ve pürüzsüzleşmesine yardımcı olabilir. Bu da ölü derinin temizlenmesine yardımcı olabilir.
Ilık suyla dolu bir küvete 1/2 bardak epsom tuzu koyun. Kuru cildi temizlemek için süngertaşı veya ayak fırçası kullanabilirsiniz. 20 dakika ayaklarınızı ıslatın.
Tüm bu ayak maske tarifleri ‘ayak maskesi ne işe yarar?’ diyen soran binlerce kişiye yanıt oluyor.

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