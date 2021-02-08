Ayakları pamuk gibi yumuşacık yapıyor! Ölü deriden eser bırakmayan ayak maskesi: Aspirin ve limonu karıştırıp...

Egzama veya başka bir enfeksiyon türünden kaynaklanmadığı sürece ayakta oluşan çatlaklar çoğunlukla ağrılı değildir. Ancak ayağınızda egzama veya başka bir enfeksiyon olduğunu düşünüyorsanız doktora görünmelisiniz. İşte evde ayak maskesi yapımı için uygulayabileceğiniz alternatifler.

AYAK PEELİNG MASKESİ

Evde yapabileceğiniz bu karışımla peeling yapabilir ayaklarınızdaki ölü deriyi soyabilirsiniz. İki yemek kaşığı deniz tuzunu eşit miktarda bebek yağı ve limon suyuyla seyreltin ve ayak fırçasıyla uygulayın. Daha sonra ılık suyla durulayın.

YULAF EZMESİ

Ölü deriyi temizlemek için evde bir peeling yapmak için yulaf ezmesi kullanabilirsiniz. Ovma yapmak için, eşit miktarda yulaf ezmesini gül suyu veya sütle karıştırarak bir macun yapın. Ayaklarınıza uygulayın ve 20 ila 30 dakikaya kadar kurumasını bekleyin. Ayaklarınızı pul pul dökmek için ayak fırçası kullanın. Soğuk suyla durulayın ve ayaklarınızın kurumasını bekleyin. Ayak kremi sürün. En iyi sonuçlar için bu tedaviyi her gün uygulayın.

ASPİRİNLİ AYAK MASKESİ

1 küçük şişe aspirin

1 limon (veya bir limona eşit olacak kadar limon suyu)

Karıştırmak için 1 küçük kap veya kase

Ayaklarınızı ıslatacak büyüklükte 1 kap

Ayaklarınızın etrafına sıkıca sarmak için plastik sargı