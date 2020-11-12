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Ayaklarının fotoğraflarıyla ayda 75 bin TL kazanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2020 15:33 | Son Güncelleme

22 yaşındaki Desiree Gato, ayaklarının fotoğraflarını ve videolarını satarak ayda yaklaşık 75 bin TL kazanıyor.

Ayaklarının fotoğraflarıyla ayda 75 bin TL kazanıyor

Miami’de emlak danışmanlığı yapan 22 yaşındaki Desiree Gato’nun alışılmışın dışında bir para kazanma yöntemi var.

Desiree, iç çamaşırı ile verdiği pozları 1.1 milyon takipçili Insagram hesabından paylaşarak ekstra gelir elde etmeye karar verdiğinde, hayatını emlakçılık yaparak kazanıyordu.

OnlyFans sitesine de giren Desiree, insanların ayaklarıyla ilgilendiğini fark edince hayatı değişti.

Bir gün ayaklarının fotoğrafı için kendisine 300 dolar teklif eden bir mesaj aldığını söyleyen Desiree “Bu teklife hayır diyemedim, sonra bu iş düzenli bir hal aldı. O kişi beni başkalarına önerdi ve onlar da bana benzer fotoğraflar için ödeme yaptılar” dedi.

Sadık bir müşteri kitlesi edinen Desiree, bu tekliflerin ardından ayak fetişi hakkında daha çok şey öğrendiğini söyleyerek “Bazı insanlar pedikürlü ayak görmekten hoşlanıyor, bazıları ise ayak tabanlarından. Bazı müşterilerim ayaklarımı içinde görmek istediği özel çoraplar alıyor. İnanması güç ama çoğunlukla ayaklarımı görmek isteyen insanlar çıplak olup olmamla ilgilenmiyor” dedi.

Desiree ne kadar kazandığı ile ilgili olarak da “Ayak fotoğraflarım çok pahalı, çünkü talep çok fazla. OnlyFans’a koyduğum tek bir ücretli fotoğraf bile yüzlerce kişi tarafından satın alınıyor. Benim için finansal olarak harika bir şey. Özel videolar ise daha pahalı” diyen Desiree insanların hoşlandığı şeylere karşı saygı uyduğunu söyleyerek “Hayatımda en kolay kazandığım para bu oldu” dedi.

Ayak fetişzmi ile yaptığı iş sayesinde tanışan Desiree, yine de insanların ayaklara karşı olan bu ilgisini anlamadığını söyleyerek “Ben gerçekten anlamıyorum, bunu ayak seven birine sormak gerek. Çoğunlukla ayaklarımın şeklini beğeniyorlar. Gerçek hayatta tanıştığım ayak fetişi olan insanların çoğu bundan utanıyor. Onlar adına üzülüyorum” dedi.

Desiree’nin 42 yaşındaki partneri Mike’ın ayak fetişi yok; ancak genç kadına fotoğraf çekimleir için yardımcı oluyor. Desiree partneri hakkında “Mike de bunu anlamıyor ama çok da şikayet etmiyor. Gittiğimiz lüks tatillerin parasını bununla ödüyoruz ve bu yıl birlikte ev alacağız” dedi.


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