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  4. Ayaklarının görüntüsü dehşete düşürdü: Tanınmaz haldeyim!

Ayaklarının görüntüsü dehşete düşürdü: Tanınmaz haldeyim!

26.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 boyunca su dolu küvette yattığını belirten kadın ayaklarının buruşmuş halini sosyal medya hesaplarından paylaştı. ''Ayaklarım griye döndü ve tanınmaz halde'' diyen kadına 16 saat banyoda ne yapıyorsun sorusu yöneltildi.

Ayaklarının görüntüsü dehşete düşürdü: Tanınmaz haldeyim!

İngiliz kadın 16 saat boyunca banyoda kaldığını, ayaklarının bu kadar saat boyunca suya teması nedeniyle tanınmaz olduğunu söyledi. Ne yapacağı konusunda sosyal medyadan yardım isteyen kadının ayaklarını görenler şaşkına dönmüşlerdi ancak, hepsi aynı soruya cevap arıyordu: Bu kadar saat banyoda ne yapıyorsun?

TikTok kullanıcısı @msdanalee adıyla ayaklarının videosunu paylaşan kadın 300 binden fazla izlenme aldı. Buruşmuş ve griye dönmüş ayaklarım için yardım istiyorum diyen İngiliz, 16 saat banyoda ne yaptığının sorusuna cevap vermedi.

''NASIL BOĞULMADIN?''

''30 dakika bile su içinde duramam'' diyen bir kullanıcı ''Nasıl boğulmadın?'' derken, bir diğeri, onun uykuya dalmış olabileceğini iddia etti. Kafası karışmış başka bir izleyici ''9 saat uykuya dalsa anlarım ama 16 saat nasıl kalabiliyor?'' sorusuna cevap aradı.

@msdanalee

What an accidental 16hr bath looks like! ???? helpppppp ##nyc ##fypシ ##feet ##feetpose ##viral

♬ Twerkulator - City Girls

''ÇOK TEHLİKELİ BİR HAREKET''

Kadın buruşuk ayaklarına istediği çözüm önerisini bulamazken bir sağlık uzmanı gördüğü manzaranın oldukça tehlikeli olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu: Ayaklarınızın çok uzun süre ıslanması ciddi sorunlara neden olabilir. Ayaklarınızın dolaşımını ve sinir işlevini kaybetmesine neden olabilir. Kabarcıklar, kangren ve kalıcı sinir hasarı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu yüzden uzun süre su içinde durmaktan kaçının.


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