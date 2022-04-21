Ayasofya Camisi'ndeki 'İmparatorluk Kapısı'nın tahribatı infial yaratmıştı! İlber Ortaylı'dan dikkat çeken yorum: 'Birileri rahatsız oldu galiba'

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camisi'nin İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edildiği ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük yankı uyandırdı. Tarihçi İlber Ortaylı, İmparatorluk Kapısı'nın tahribi ile ilgili değerlendirmede bulundu. "Bu bir namus meselesi" diyen Ortaylı, tahribatın "kesinlikle bir şebeke işi" olduğunu söyledi.

Habertürk TV'ye konuşan İlber Ortaylı şunları söyledi:

"Ayasofya'nın kameraları 24 saat işliyor ancak hiçbir şey çıkmıyor. Ben bunu anlamadım. Ayrıca doğrudan doğruya kilisenin emperyal bölümüne giriliyor. Bu kapı tunç ve çok ağır. Bu anlık bir şey değil, çok zor bir şey. Bu insanların bir an evvel tespit edilip kanuna teslim edilmesi gerekiyor.

"Bu bir namus meselesi; biz burayı fethettik, bunu korumamız gerekiyor. Dünyanın gözü burada. Bu nedenle bir an evvel tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu kesinlikle bir şebeke işi. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri.

"Birtakım insanların zihinlerinin nasıl çalıştığını anlamak mümkün değil. Çok sakat bir görüşe dayanıyor. Güveneceğimiz yer emniyet kuvvetleridir ve kanunun önüne çıkarılmaları gerekiyor bu insanların. Burada bir kasıt var, kapıdan rahatsız olunduğu için yapıldığını düşünüyorum. Derhal araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir skandal olabilir. Ağır cezalık bir olay. Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay."

