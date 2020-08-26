HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayasofya'daki sözleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Atatürk'lü paylaşım

Ayasofya'daki sözleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Atatürk'lü paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazdaki hutbede Atatürk'ü hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünde paylaştığı mesajda Atatürk'e de yer verdi.

Ayasofya'daki sözleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Atatürk'lü paylaşım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde verdiği hutbede "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözlerini kullanması Atatürk'ü hedef aldı diye yorumlanmış ve tepki çekmişti. Erbaş, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yayınladığı mesajda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verdi.

"RAHMET DİLİYORUM"

Erbaş, paylaşımında şunları yazdı "Malazgirt Zaferi'nin başkomutanı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan, düşmanın işgal girişimlerinden kurtaran tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum. Ruhları şâd olsun"

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınan cuma namazında yaptığı hutbe konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini vermeden kullandığı ifadeler tepki çekmişti.

Erbaş hutbedeki konuşmasında "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadeleri Atatürk'ü lanetlediği şeklinde yorumlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
MSB'den Doğu Akdeniz açıklamasıMSB'den Doğu Akdeniz açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Diğer Haberler
Piyasa süreceklerdi! Tarihi geçmiş 3 ton peynir ele geçirildi
Zehir tacirlerine darbe! Tam 3 ton, piyasaya süreceklerdi
Düğünde 'Oynamayan korona olsun' dediği öne sürülen piyanist ve düğün sahibine ceza
'Oynamayan korona olsun inşallah' diyen piyanist ve düğün sahibine ceza
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
MSB'den Doğu Akdeniz açıklaması
Eskişehir'de 5 bin yıllık taş palet bulundu!
Eskişehir'de bulundu! Tam 5 bin yıllık
İBB satın almıştı! Fatih Sultan Mehmet’in tablosu İstanbul'da
Fatih Sultan Mehmet’in tablosu İstanbul'da
40 yıllık yol sorunu çözülen muhtar gözyaşlarını tutamadı
Muhtar görünce, gözyaşlarını tutamadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.