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Ayasofya kararı sonrası sonrası 81 ilde şükür duası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 07:33 | Son Güncelleme

Ayasofya kararının ardından AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazı sonrası şükür duası programı düzenledi. İstanbul'da da camilerde sabah namazının ardından şükür duaları edildi.

Ayasofya kararı sonrası sonrası 81 ilde şükür duası

Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu'nca Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazı sonrası şükür duası programı düzenledi. İstanbul'da da Fatih ve Büyük Çamlıca camilerinde sabah namazının ardından şükür duaları edildi.

AK Parti teşkilat üyeleriyle birlikte Fatih Camii'ne gelerek sabah namazını kılan ve Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Ak Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de beraberindeki gençlerle şükür duası etti. AK Partili Büyükgümüş, daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünde açıklama yapan Büyükgümüş partisinin organizasyonu ile ilgili, "Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti Gençlik Kolları büyük bir coşkuyla, neşeyle sabah namazına katıldılar ve namazın ardından şükür duasında bulundular. Biz de burada Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin türbesinin önünde buluştuk sizlerle beraber. Biz de burada şükür dualarımızda bulunduk" dedi.

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"TARİHİMİZİN ÖNEMLİ ANLARINDAN BİRİNİ GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Büyükgümüş kararla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten yüz yıla yakın bir süredir milletimizin içinde buruk bir acı, kalbini sıkıştıran bir durumdu Ayasofya'nın müze olarak vatandaşlarımızla buluşması. Dün alınan kararla hem Danıştay ilgili dairesinin hem de buna istinaden Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile Ayasofya yeniden asıl cami statüsüne geri dönmüş oldu. İnşallah 24 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılacak. Ve biz tarihimizin önemli anlarından birini daha geride bırakacağız."

"DÜN MESELEYE SON NOKTA KOYULMUŞ OLDU"

Büyükgümüş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün büyük, muhteşem bir konuşma gerçekleştirdi. Tafsilatıyla meseleye tüm açılardan beyanlarda bulundu. Bizim açımızdan Ayasofya'nın ne denli bir milli egemenlik meselesi olduğu, fethin İstanbul'daki en önemli sembolü olduğunu vurguladı. Ve bundan sonrada tüm insanlık için Ayasofya'nın abidevi bir mimari eser olarak ama aynı zamanda cami fonksiyonuyla hizmet edeceğini vurguladı. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm teşkilatlarımız da beraber eğer onun kararlı iradesi olmasaydı süreç bu noktaya gelemezdi. Zira süreç boyunca işte olmazdı, öyleydi, böyleydi kamuoyu çok açıklama gördü. Ama hem dünyada olup bitenler açısından hem Türkiye'de olup bitenler açısından dün meseleye son nokta koyulmuş oldu. Şimdi bundan sonra özellikle biz gençlere düşen her vaktinde Ayasofya'yı gereğince şenlendirebilmek, orada ümmetin atan kalbini hissedebilmek. İnşallah 24 Temmuz'dan itibaren de bu mümkün olacak. Ve inanıyorum ki, ben dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında vurguladığı gibi, İnşallah Ayasofya'nın 24 Temmuz'da yeniden ümmet ile buluşması, yeniden milletimizle buluşması, yeniden ezanla, yeniden Allah'u Ekber nidalarıyla buluşması; inşallah Mescid-i Aksa'nın da bu anlamda özgürlüğüne bir işaret fişeği olacak. İnşallah 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'nın kapılarını ibadete açması ile birlikte o caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mânâ ile birlikte hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak. Bizler başka bir anlamı, bizler başka bir manayı kuşanacağız ve inşallah geleceğe çok daha güçlü bir şekilde emin adımlarla hazırlanacağız. Ben buradan sizlerin aracılığıyla tüm kamuoyuna tekrar bu hadiseden duyduğumuz memnuniyeti iletiyorum. Türkiye'nin 81 ilinde camilerde bir araya gelerek şükür dualarında bulunan tüm kardeşlerimin dualarına katılıyor Rabbimden dergahı izzetinde kabul etmesini diliyorum."

(DHA)

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