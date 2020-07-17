Ayasofya Protokolü'nün ayrıntıları belli oldu! ‘İdare Kurulu’ oluşturulacak

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında görev bölümü yapıldı. Hazırlanan ‘Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Ayasofya-i Kebir Camii’nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerinin Koordinasyonuna İlişkin İş Birliği Protokolü’ne Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imza attı.

ZARAR VERECEK FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNULMAYACAK

Protokol ile Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’in sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal, manevi ve estetik değerlerin korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ile tanıtımı ve yönetimi hususunda yapılacak faaliyetlerin usul ve esasları belirlendi. Protokolün ilkeler bölümüne göre Ayasofya Camii'nin sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal, manevi ve estetik değerleri, uluslararası ve ulusal düzeyde kabul görmüş koruma mevzuatı, ilke ve prensiplerine dayalı olarak korunacak. Ayasofya’nın somut ve somut olmayan mirasını kapsayan üstün evrensel değerlerine, özgünlüğü ve bütünlüğüne zarar verecek nitelikte herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmayacak. Gerçekleştirilecek herhangi bir müdahale öncesinde, ilgili Bilimsel Danışma Kurulu ile İdare Kurulunun görüşü ve Koruma Bölge Kurulunun görüşü alınacak. Camiyi etkileyebilecek büyük ölçekli imar ve altyapı faaliyetleri öncesinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Merkezi’ne bilgi verilecek ve Kültürel Miras Etki Değerlendirme Raporu hazırlanacak.