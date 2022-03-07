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Ayçiçek yağı bitiyor mu? Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL oldu?

07.03.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Azak Denizi'nden çıkışı kapatınca yağ yüklü gemiler Türkiye'ye gelemedi. Meydana gelen ithalat sorunu yağ sorununu beraberinde getirdi. Marketlerde yağlar hızla tükenirken bazı markaların 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 250 TL'nin üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ayçiçek yağı bitiyor mu?" sorusunun yanıtını net ifadelerle verdi. İşte detaylar...

Ayçiçek yağı bitiyor mu? Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL oldu?

Ayçiçek fiyatlarındaki artışa vatandaşlar tepki gösterirken stok yapılan anlar sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyada uzun süre gündem olan o görüntüler ayçiçek yağının bitip bitmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Peki ayçiçek yağı bitiyor mu? Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL oldu? Bakan Nebati, ülkede ayçiçek yağı eksikliğinin olmadığını söyledi. İşte merak edilenler...

AYÇİÇEK YAĞI BİTİYOR MU?

Enflasyonla mücadele timlerinin aktif olduğunu ifade eden Bakan Nebati ayçiçek yağıyla ilgili, "Türkiye bugün üretimi durdursa dahi Temmuz ayına yetecek kadar ayçiçek yağı var" ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Bakan Nebati ayrıca, "Ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin." dedi.

Sosyal medyada yayımlanan ve tepki çeken yağ kuyruğu görüntülerinin spekülatif bir hareket olduğunu belirten Bakan Nebati, ’’Yalan yanlış haberler yapılıyor. Yağ kuyruğu gibi haberler yapıp yağ stoğu bitmiştir diyenler ülkeye ihanet ediyorlar. Türkiye bir tarım ülkesi. Yağ kuyruğu varmış gibi gösteriyorlar bunlar ihanete varan söylemlerdir. Bunu yapanlarla iletişimimiz olacak. Bu oyunlara izin vermeyiz. Türkiye tarım ülkesidir. Türkiye’nin hiçbir şey yapmasa dahi Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var’’ diye konuştu.

Ayçiçek yağı bitiyor mu? Ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL oldu?

BAZI MARKA FİYATLARI 250 TL'Yİ AŞTI

Geçtiğimiz yıl ithal edilen ham ayçiçek yağının yüzde 80'i Rusya ve Ukrayna'dan alınmıştı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken yağ fiyatlarında yükseliş meydana geldi. Ayçiçek yağı fiyatları bazı markalarda 200 TL'nin üzerine çıktı. Bazı internet sitelerinde 5 litre ayçiçek yağı 350 TL, 18 litrelik teneke yağ fiyatı 964 TL oldu.

ÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR?

Zincir marketlerinin internet adreslerinden güncel fiyatlar henüz yayımlanmadı.


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