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AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

20.04.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın bayram namazı saati araştırılan konulardan biri oldu. Ramazan Bayramı namazı 21 Nisan sabahı kılınacak. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vacip, Şafiîler'e göre ise sünnettir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il namaz vakitleri hakkında açıklama yapıldı. Aydın’da yaşayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

Aydın’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladılar. Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı mart ayında başladı ve bugün sona eriyor. 21 Nisan’da yılın ilk dini bayramı başlayacak. Bayram namazı, bayramın ilk günü kılınacak. Aydın bayram namazı saati 06.56 olacak.

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Aydın bayram namazı saati 06.56 olacak. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o söylenir. Örneğin “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

  1. Rekat
    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
    İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

bayram-namaz-saatleri

  1. Rekat
    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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