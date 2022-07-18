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  4. Aydın'da korkunç olay! Dekan sekreteri, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Aydın'da korkunç olay! Dekan sekreteri, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

18.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Sekreteri Ayşe Akay (50), evinde iple doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Akay'ın cansız bedeni, Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Ayşe Akay'ın birlikte yaşadığı oğlu Uğur Can Akay'ın (24), 5 yıl önce yaşamına son verdiği öğrenildi.

Aydın'da korkunç olay! Dekan sekreteri, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Korkunç olay, saat 10.00 sıralarında Girne Mahallesi 2175. Sokak'taki evde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde 21 yıldır dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe Akay'dan sabah haber alamayan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla eve giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak eve girdi. Akay, iple doğal gaz borusuna asılı ölü bulundu.

Acı haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı. Akay'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Aydın'dan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ayşe Akay'ın birlikte yaşadığı oğlu Uğur Can Akay'ın (24), 5 yıl önce yaşamına son verdiği öğrenildi. Polis, Ayşe Akay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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