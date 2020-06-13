Aydın'da korkunç olay! Emekli astsubay önce eşini öldürdü sonra intihar etti

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Efeler Mahallesi 2254 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay Murat Ercan ve eşi Nuray Ercan yaklaşık 10 gün önce İstanbul’dan Didim'e taşındı.

Ercan çifti, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ercan tabancası ile eşine ateş etti. Olayın hemen ardından Murat Ercan aynı tabanca ile kendini de vurdu. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EKİPLER EVE ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, eve çilingir yardımıyla girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ercan çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

