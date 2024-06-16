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  4. Aydın'da orman yangını! Ekiplerin yardımıyla kontrol altına alındı

Aydın'da orman yangını! Ekiplerin yardımıyla kontrol altına alındı

16.06.2024 18:40
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Aydın’ın Çine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. a Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'da orman yangını! Ekiplerin yardımıyla kontrol altına alındı

Yangın, Çine ilçesi Ünlüce Mahelllesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Karadan 28 arazöz ve 7 itfaiye aracıyla sürdürülen söndürme çalışmalarına 4 helikopter ve 3 amfibi uçak da destek verdi.

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Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Aydın Çine orman yangını
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