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  4. Aydın'da UFO paniği! "Uzun süre şok yaşadım"

Aydın'da UFO paniği! "Uzun süre şok yaşadım"

28.05.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi UFO gördüğünü iddia etti. UFO'ya benzettiği cismi cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi" dedi.

Aydın'da UFO paniği! "Uzun süre şok yaşadım"

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir genç, sabaha karşı 'UFO' olduğunu iddia ettiği ve havada gördüğü ışık huzmesini cep telefonu ile kayda aldı.

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"UZUN SÜRE ŞOK YAŞADIM"

Olay, Şirinevler Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabaha karşı namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı. Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, Ufo olduğunu iddia ettiği cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı. Işık huzmesini saniye kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözeme uyku girmedi" dedi.

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Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli
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