Aydın'daki düğünde 'Gelin erkek çıktı' olayında yeni detay! Meğer damat da... 'Seviyorum kime ne' dansı çok konuşulmuştu

Kısa sürede gündem olan ve şaşkına çeviren olay, Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana geldi. Eşiyle yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. adlı adam, salon tutup yeni eşi olacak kişiyle bir düğün yaptı. Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı. 'Seviyorum kime ne' şarkısı eşliğinde gelin ve damadın dans ettiği görüntülerin yer aldığı düğün sonrası olay çıktı. Gelinin erkek olduğu iddia edildi. Çok konuşulan ilginç olayda yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Buna göre, damadın gelinin durumundan haberdar olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

KARAKOLDA ÖĞRENDİLER

İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü. Gelinlik giyip Karacasulu adamla evlenen şahsın kadın değil erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.’nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

C.B. ile İ. takma adıyla tanınan çiftin sosyal medyada paylaşılan düğün fotoğrafı ve videolar en çok ilgi çeken paylaşımlar arasında yer aldı.

“SEVİYORUM KİME NE” ŞARKISI İLE OYNADILAR

İkilinin paylaşımında, Karacasu Belediyesi Düğün Salonu’nda yaptıkları düğünde, İzmirli olarak tanınan ve gelinlik giyen İ. takma adlı M.K. ile damat C.B.’nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses’in ‘Seviyorum kime ne. O yar benim kime ne’ türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü. İkilinin düğünden sonra ortak kullandıkları sosyal medya hesaplarından düğün fotoğrafları ile videoları paylaştıkları görüldü.

Bir süre önce evli olduğu kadın tarafından terk edildiği öğrenilen C.B.’nin ilginç düğünü Karacasu ve Aydın’da günün konusu haline gelirken, C.B. ile resmi nikahlı karısının birbirlerine karşılıklı olarak boşanma davası açtığı öğrenildi.

YENİ İDDİA: MEĞER DAMAT DA...

Aydın'daki yerel gazetecilerin iddiasına göre damadın, gelinin durumundan haberi vardı. Gelinin trans birey olduğu ifade edilirken, damadın akrabalarının ikiliyi aradıkları ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alamadıkları belirtildi.