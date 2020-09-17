Aydın'daki tarlada 'Survivor' yarışması

Kırsal Turanlar Mahallesi'nde oturan Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Fatih Ceylan (22), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi Rıza Önder (24), sağlık memuru Ali Kılıç (23) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliği öğrencisi Ercan Söner (22) bir araya gelerek 'Survivor' yarışması çekmeye karar verdi. Gençler, kendi imkanlarıyla traktör ve otomobil lastikleri ve küçük el arabalarıyla tarlada kendi parkurlarını hazırladı.

Mahalleden 10 yarışmacı parkurda ter döktü. Lastiklerin üstünden ve içinden geçen yarışmacılar, tel örgünün altından süründükten sonra el arabalarına koydukları sepetleri taşıdı. Sepetlere ise plastik su şişelerini attı. Finalde ise 3 şişeyi sepete ilk olarak atan yarışmacı, galip sayıldı. Samanların üstünde oturan diğer yarışmacılar ise heyecandan yerinde duramadı.

Gerçek Survivor’da yarışmacılar yatlarla deniz yoluyla gelirken, burada yarışmacılar kamyonetle geldi. Yarışmanın sonunda kazanan takım, kaybeden takıma 3 kilometrelik dönüş yolculuğunu yürüme cezası verdi. Gençler çekip, sosyal medyadan paylaştıkları videolar ilgi gördü.