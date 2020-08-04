Aydın'daki yangından geriye küle dönen ağaçlar kaldı! Kahroldular

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. 140 hektar zirai alanın küle döndüğü yangında asırlık zeytin ağaçları ve makilik alan zarar gördü. Binlerce ağacın zarar gördüğü yangın bölgesine gelen arazi sahipleri yanan ağaçlarını görünce büyük üzüntü yaşadı. Uzun yıllardır bin bir emekle büyüttükleri zeytin ağaçlarının küle dönmüş görüntüleri ile karşı karşıya kalan vatandaşlar üzüntülerini dile getirdi. Arazi sahipleri, söndürme ekiplerinin canla başla mücadele ettiğini ama rüzgarın etkisi ile çevre mahallelerdeki arazilere yayılan yangının büyük zarar verdiğini ifade etti.

'AĞAÇLARIN HEPSİ YANMIŞ'

Yangından zarar gören ağaçların bir daha kendine gelmesinin mümkün olmadığını ifade eden Gülsen Alabaş, “Yangın ekipleri hala burada sağ olsunlar, çalışmalara devam ediyorlar. Zeytinliğimiz vardı. Ağaçların hepsi yanmış. Kendine gelemez o ağaçlar kolay kolay” diyerek üzüntüsünü belirtti.

36 YILLIK EMEĞİ KÜL OLDU

Yangın sonrası oluşan içler acısı görüntünün kendisini çok üzdüğünü belirten arazi sahiplerinden Arif Dirik ise, “Gördüğünüz gibi için için yanıyor. Zararımız çok büyük. İmamköy’den çıkarak büyük bir alana yayılmış. Ekiplerimiz sağ olsunlar zamanında müdahale etmişler. İki gündür ağaçlar ile birlikte içimiz de yanıyor. Soğutma çalışmaları bölgede sürüyor. Arazimizde 150’nin üzerinde ağaç vardı. Bunların hepsi de atalarımızdan kalma ağaçlar. Arazi eşime babasından kalmış. Biz 36 yıllık evliyiz, ağaçlara 36 yıldır bakıyorum ama bunun öncesi de var tabi ki. Buradaki ağaçlarımız en az 70-80 yıllık ve bunun daha da üzeri var. Bir ağacın zeytin vermesi en az 5-6 yıl sürüyor. Arazimizde fidanlarımız da var. Bu fidanları yetiştirip büyüteceğiz diye canımız çıktı. Sulamak için tankerlerle su taşımıştım, büyük emek vermiştik” diye konuştu.

Yangın bölgesinde yapılan soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ön ve kesin zarar tespit çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

