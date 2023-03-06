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Aydın'ın Çine ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

06.03.2023 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Çine ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çine’den Aydın istikametine seyreden Ferhat Başyiğit'in kullandığı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı İtalyan Köprüsü'nde aynı istikamete seyreden Soner Karaaslan yönetimindeki otomobile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Başyiğit'in kullandığı otomobilde bulunan Melahat ve Öykü Başyiğit yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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trafik kazası Aydın

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