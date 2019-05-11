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Aydın merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı

Aydın merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince 9 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Aydın'ın Didim ilçesi ile İzmir, İstanbul ve Nevşehir'de operasyon düzenlenmişti. Helikopter ve drone destekli operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın tutuklama uyuşturucu

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