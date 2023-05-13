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AYDIN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Aydın seçim sonuçları, oy oranları sat kaçta açıklanır? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

13.05.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın seçim sonuçları 2023 genel seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimlerine az bir zaman kala gündem oldu. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak olan seçmenler saat 08:00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da yer alacak. Peki, Aydın seçim sonuçları, oy oranları saat kaçta açıklanır?

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Aydın seçim sonuçları, oy oranları sat kaçta açıklanır? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

Aydın seçim sonuçları, oy oranları 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü saat 17:00'de sona erecek. Aydın'ın ilçeleri olan Bozdoğan seçim sonuçları, Buharkent seçim sonuçları, Çine seçim sonuçları, Didim seçim sonuçları, Germencik seçim sonuçları, İncirliova sonuçları, Karacasu seçim sonuçları, Karpuzlu seçim sonuçları, Koçarlı seçim sonuçları, Köşk seçim sonuçları, Kuşadası seçim sonuçları, Kuyucak seçim sonuçları, Nazilli seçim sonuçları, Söke seçim sonuçları, Sultanhisar seçim sonuçları, Yenipazar seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

AYDIN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Aydın'ın ilçeleri olan Bozdoğan seçim sonuçları, Buharkent seçim sonuçları, Çine seçim sonuçları, Didim seçim sonuçları, Germencik seçim sonuçları, İncirliova sonuçları, Karacasu seçim sonuçları, Karpuzlu seçim sonuçları, Koçarlı seçim sonuçları, Köşk seçim sonuçları, Kuşadası seçim sonuçları, Kuyucak seçim sonuçları, Nazilli seçim sonuçları, Söke seçim sonuçları, Sultanhisar seçim sonuçları, Yenipazar seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI- TIKLAYINIZ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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