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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 01:22 | Son Güncelleme

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cavit Cırık'ın (54) kullandığı Muğla'dan Aydın istikametine seyir halindeki 09 FS 625 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı'nda refüje çarparak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle Cavit Cırık, aracın dışına savruldu.

Olay yerine gelen ekipler Cavit Cırık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan Zeki Şimşek (56) yaralandı.

Çine Devlet Hastanesine, oradan da Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Zeki Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza ölüm trafik

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