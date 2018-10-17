Aydınlatma ışığı ve misina yutan caretta caretta tedaviye alındı

İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından misinaya dolanmış, halde yaralı bulunan caretta caretta, Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan DEKAMER'e getirildi. Merkezde röntgeni çekilen ve ilk müdahalesi yapılan kaplumbağanın, sindirim kanalında yabancı bir cisim tespit edildi.

Kaska, sağlığına kavuşan hayvanların doğal ortama salındığını vurgulayarak, tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağalarını her yıl denizle buluşturduklarını ifade etti.

- Gözlem altına alındı

İzmir'den yaralı halde getirilen kaplumbağanın tedavisinin ardından gözlem altına alındığını anlatan Kaska, "Yuttuğu aydınlatma ışığı ve bir metreden uzun misina sindirim kanalına kadar ilerlemiş ve sindirim sistemine zarar vermiş. Aydınlatma ışığı ve misinayı bağırsaklara zarar vermeden çıkardık. Aşırı kilo kaybı yaşayan caretta carettayı merkezimizde gözlem altında tutuyoruz." dedi.

Vatandaşlardan yaralı gördükleri caretta carettalara sahip çıkmalarını ve yetkililere haber vermelerini isteyen Kaska, şunları kaydetti:

"Unutmayalım, yanlış balıkçılık faaliyetleri sonucunda bir deniz kaplumbağası her ne kadar ağlardan ya da iğnelerden kurtarılsa da bu, yaşaması için yeterli olmuyor. Sindirim sistemine kadar giden misinalar, yaşamları için büyük tehdit oluşturuyor. Vatandaşlarımız hayvanı ölüme terk etmek yerine bize haber versinler. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun yaralı hayvanları alıp merkezimizde tedavi ediyoruz."

