HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu

Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu

06.12.2020 18:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Hamaney’in hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin hiçbir resmi açıklama yapılmazken, Hamaney’in yetkilerini oğluna devrettiği iddia edildi.

HAMANEY KİMDİR?

17 Temmuz 1939 yılında dünyaya gelen Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesinin ardından İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı olan Hamaney, Tahran milletvekili olarak da meclise girdi.

İran-Irak savaşı döneminde önemli askeri görevler alan Hamaney, 27 Haziran 1981 tarihinde bir camide yaptığı konuşma sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı ve bir elini kaybetti. 1981 yılından 1985 tarihine kadar İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamaney, 3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni'nin vefat etmesinin ardından yeni dini lider olarak seçildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Büyük keşif! Bugüne kadar görüntülenenlerin en büyüğüBüyük keşif! Bugüne kadar görüntülenenlerin en büyüğü
Spor salonları kapatılıyor mu?Spor salonları kapatılıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

ABD’de suçluların fotoğraflarıyla süslenen Noel ağacına tepki yağdı

Tepki çeken görüntü! Polisin Noel ağacı ülkeyi karıştırdı

İngiliz donanması Atlantik Okyanusu’nda yüzen en büyük buzulu görüntüledi

Büyük keşif! Bugüne kadar görüntülenenlerin en büyüğü

ABD’li diplomatların yaşadığı gizemli Havana Sendromu’nun sebebi bulundu

40 diplomat rahatsızlanmıştı! Gizemli hastalığın sebebi bulundu

Japon bilim insanları uzay tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

Japon bilim insanlarından uzay tarihinde bir ilk

Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı

Taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı

ABD’de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü

Babaanne, torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.