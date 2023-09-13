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'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme! Gizliliği ihlal eden sosyal medya hesapları için harekete geçildi

13.09.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Örgüt lideri Ayhan Bora Kaplan yurt dışına kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan 29 şüphelinin 14'ü tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme! Gizliliği ihlal eden sosyal medya hesapları için harekete geçildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 29 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

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13 FİRARİ ARANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14’ünün tutuklandığı, 15 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve firari 13 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, gerek firari şüphelilerin yakalanması ve gerekse suç örgütü tarafından işlendiği iddia olunan diğer eylemlerin delillendirilebilmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA SORUŞTURMA

Açıklamada, “Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı, soruşturma kapsamı ile örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilmiş olup, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatılarak gereğine tevessül edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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sosyal medya Ankara soruşturma

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