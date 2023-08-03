HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Ayının kaşınma keyfi fotokapana yakalandı! Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü

Ayının kaşınma keyfi fotokapana yakalandı! Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü

03.08.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, doğada gezinti halindeyken sırtını ağaçta kaşıyan ayının fotokapana yakalanan keyifli görüntülerini paylaştı.

DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek maksatlı doğaya ve koruma alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatına dair bir çok anın görüntüsünü kayıt altına almaya devam ediyor. Bu çerçevede, Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kars, Erzurum, Ardahan ve Artvin illerinde Yaban Hayatı Koridorunda bulunan “Etobur Türlerin Araştırılması Projesi’ dolayısıyla yapılan çalışmalarla bozayı, kurt, vaşak ve domuzların koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi. Tespit edilmesiyle birlikte yaban hayatını takip etmek için yerleştirilen fotokapanlar ise sırtını ağaçta kaşıyan ayının keyifli görüntülerini kaydetti.

DKMP Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi:

“Bu ağaçlar yaban hayvanlarının yaşam sınırları belirlemek ve alan hakimiyetlerini kendi türündeki diğer hayvanlara anlatmak için kullandıkları işaret alanları olarak belirlendi. Yaban hayvanları bu ağaçlarda kokularını bırakmak suretiyle ayakları ve pençeleri ile işaretlemektedir. Bu ağaçlara “Bu ağaç biyolojik çeşitliliğin korunması için doğada bırakılmıştır” tabelası takılmıştır.”

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YAŞ toplantısı sona erdi! TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu mu?YAŞ toplantısı sona erdi! TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu mu?
13 gündür kayıp olarak aranıyordu... Tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı13 gündür kayıp olarak aranıyordu... Tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
CHP'den Disney+ çıkışı! 'Eğer karar uygulanacaksa...'CHP'den Disney+ çıkışı! 'Eğer karar uygulanacaksa...'
Anahtar Kelimeler:
boz ayı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.