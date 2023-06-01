Ayırt etmek neredeyse imkansız! İnternet sahte kiralık araç ilanlarıyla dolu: Bu iki noktaya dikkat!

O kadar fazla ki hangisi sahte hangisi gerçek ayırt etmek neredeyse imkansız. İnternet sahte kiralık araç ilanlarıyla dolu. Kurban bayramı öncesi tatil hazırlıkları başladı. Dolayısıyla araç kiralamaya olan talep arttı. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar iş başında. Popüler araç kiralama sitelerinin sahtesini yapıp araç kiralamak isteyenleri tuzaklarına düşürüyorlar.

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"BİN LİRAMI KAPTIRDIM"

Dolandırılan bir vatandaş, "Bir sefer denk geldim. Ufak bir avanstan kurtardım kendimi. Bin liramı kaptırdım" dedi.

İKİ NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Kanal D Haber'in haberine göre araç kiralama firma yetkilisi Uğur Yılmaz, "Birçok dolandırıcı bizim sitemizi de taklit ederek vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Araç kiralama firmaları sizden kredi kartı ister ve kredi kartınızdan ödeme alırlar. Özellikle WhatsApp ve telefondan havaleyle başka bir şekilde ödeme isteyenlere asla para gönderilmemeli. Bizim sitemizde en altta ETBİS'e kayıtlıdır yazar. Kayıtlı adresten ETBİS'e gidip doğrulayabilirsiniz. Dolayısıyla bu sitenin gerçek site olduğunu gösterir" dedi.



