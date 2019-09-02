Aylan bebek, cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek, ölümünün dördüncü yılında anıldı.

Akyarlar Fenerburnu'nda düzenlenen törene, Bodrum'da çekilen "Aylan Baby" isimli filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya ve filmin yapımcısı Bahattin Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

Anma etkinliğinde minik bebeğin ismi cesedinin vurduğu sahile yazılıp, bu alan karanfil ve begonvillerle süslendi.

Filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015'te minicik bir bedenin Fenerburnu sahiline vurduğunu hatırlattı. Kırmızı kıyafeti ve ayakkabılarıyla yüz üstü uzanan minik bir bebeğin tüm dünyayı ağlattığını ifade eden Sarıkaya, "Cennetin çocuğu olarak gitti. Bu yavru bebeğin minik bedeni kıyıya vurduğunda, tüm dünya gözyaşı dökmüştü, herkes ağlamıştı. Tüm insanlığın yüreğini parçalayan bir bebekti." diye konuştu.

Yaşanan acıyı herkesin ölen kendi çocuğuymuş gibi hissettiğini anlatan Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Herkes bu olayda kendini bir parça sorumlu hissetti. Dünyanın yüreğini acıtan bu minik bebek, dünyanın sembolü oldu ve tarihe geçti. Ama ne yazık ki o günden bugüne kadar değişen hiçbir şey olmadı. Bu nedenle hepimiz bugün buradayız. Bu olayın unutulmaması için ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Tek kalan babasına da başsağlığı diliyoruz. Çektiğimiz Aylan Bebek adlı film, hiçbir şekilde siyasi ve politik amaçlı değildir."