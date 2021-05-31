Aylar önce açıklanmıştı! Ücretsiz yüksek kalitede depolama yarın sona eriyor

Google Fotoğraflar için ücretsiz yüksek kaliteli depolamada değişiklik yapılacağı aylar önce duyurulmuştu. Google, bu değişiklik ile birlikte kullanıcıların ücretsiz, sınırsız şekilde yüksek kaliteli fotoğraflarını Google Fotoğraflar'da depolayamayacaklarını söylemişti. Google Fotoğraflar'daki değişiklik için artık vakit geldi.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Google Fotoğraflar, 1 Haziran'dan itibaren (yarın) 'yüksek kalite' ve 'ekspres kalite' resimler için sınırsız ücretsiz depolama politikasını resmen sona erdirecek. Yarından itibaren orijinal kalitede fotoğraflar ise 15 GB'lık ücretsiz kotaya (Fotoğraflar, Gmail ve Drive arasında paylaşılır) dahil edilecek. Önceki fotoğraflar politika değişikliğinden etkilenmeyecek. Ancak Google hesabınıza sürekli olarak fotoğraf yükleyen biriyseniz, biraz fazladan depolama alanı satın almanız gerekebilir. Bu noktada da karşımıza Google One çıkıyor.

GOOGLE ONE'IN FİYATI NE KADAR?

Google One aboneliği için Google'ın üç farklı plan mevcut. Bunlar;