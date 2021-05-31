HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Aylar önce açıklanmıştı! Ücretsiz yüksek kalitede depolama yarın sona eriyor

Aylar önce açıklanmıştı! Ücretsiz yüksek kalitede depolama yarın sona eriyor

31.05.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google Fotoğraflar'ın ücretsiz, sınırsız Yüksek kalitede depolama özelliği için yarın son gün. 1 Haziran'dan itibaren Google Fotoğraflar'daki Yüksek kalite ve Express kalite içerikler Google Hesabı depolama alanı kotasından düşürülecek.

Aylar önce açıklanmıştı! Ücretsiz yüksek kalitede depolama yarın sona eriyor

Google Fotoğraflar için ücretsiz yüksek kaliteli depolamada değişiklik yapılacağı aylar önce duyurulmuştu. Google, bu değişiklik ile birlikte kullanıcıların ücretsiz, sınırsız şekilde yüksek kaliteli fotoğraflarını Google Fotoğraflar'da depolayamayacaklarını söylemişti. Google Fotoğraflar'daki değişiklik için artık vakit geldi.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Google Fotoğraflar, 1 Haziran'dan itibaren (yarın) 'yüksek kalite' ve 'ekspres kalite' resimler için sınırsız ücretsiz depolama politikasını resmen sona erdirecek. Yarından itibaren orijinal kalitede fotoğraflar ise 15 GB'lık ücretsiz kotaya (Fotoğraflar, Gmail ve Drive arasında paylaşılır) dahil edilecek. Önceki fotoğraflar politika değişikliğinden etkilenmeyecek. Ancak Google hesabınıza sürekli olarak fotoğraf yükleyen biriyseniz, biraz fazladan depolama alanı satın almanız gerekebilir. Bu noktada da karşımıza Google One çıkıyor.

Google Fotoğraflar açıklaması

Google yine kendi sızıntısını yaptı!Google yine kendi sızıntısını yaptı!

GOOGLE ONE'IN FİYATI NE KADAR?

Google One aboneliği için Google'ın üç farklı plan mevcut. Bunlar;

  • Google One 100 GB planı - aylık 5.70 TL / yıllık 57.99 TL
  • Google One 200 GB planı - aylık 11.59 TL / yıllık 115.99 TL
  • Google One 2 TB planı - aylık 28.99 TL / yıllık 289.99 TL
  • Google One 10 TB planı - aylık 289.99 TL
  • Google One 20 TB planı - aylık 579.99 TL
  • Google One 30 TB planı - aylık 869.99 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İş insanından Elon Musk’a çağrı: Kapadokya'ya gel!İş insanından Elon Musk’a çağrı: Kapadokya'ya gel!
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat uyarısı!

Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat uyarısı!

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

Ünlü isimden acı haber! Bulunduğu uçak düştü

Ünlü isimden acı haber! Bulunduğu uçak düştü

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.