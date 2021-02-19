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Aylara göre balık yeme rehberi... 2021 Şubat ayında hangi balık yenir? İşte aylara göre yenilecek balık türleri!

19.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Aylara göre balık yeme rehberi... 2021 Şubat ayında hangi balık yenir? İşte aylara göre yenilecek balık türleri!

Kış mevsimi devam ederken Şubat ayında hangi balık yenir araştırılmaya başlandı. Şubat ayı balık mevsiminin arttığı aylardan birisidir ve kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Hem düşük gelirli hem de yüksek gelirli vatandaşların mutfağına severek aldığı balığın mevsiminin gelmesiyle, hangi ayında hangi balık türü yenir merak ediliyor. Şubat ayında hangi balık lezzetli olur? Peki Şubat ayında hangi balık tutulur? İşte aylara göre balık yeme rehberi..

Şubat ayı balıklar açısından en bereketli aylardan biridir. Yavaş yavaş yaz sezonuna veda ettiğimiz şu günlerde balık mevsimi de gelmeye başlamasıyla hangi ayda hangi balık yenir merak ediliyor. Şubat ayı hangi balık mevsimi merak eden ve balık tutmak isteyen balıkçılar Şubat ayında hangi balık tutulur bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği ile çok sevilen balık mevsimine göre lezzetinde değişiklik gösteriyor. Şubat ayında; Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Hamsi bu ayda biter. Midye sezonu başlar. Uskumru, lüfer ve palamutun lezzeti düşüşe geçer. Balıkçılar ve balık tüketmeyi seven vatandaşların Şubat ayında hangi balık lezzetli araştırması sürüyor.

İşte Şubat ayında yenilecek balık türleri!

AYLARA GÖRE BALIK YEME REHBERİ

Balığın lezzetinin mevsimine göre değişiklik göstermesi ile vatandaşlar mevsimine göre balık yemeyi tercih ediyor. Şubat ayının ve balık mevsiminin gelmesiyle birlikte yenilecek balıklar merak konusu oldu. Kızartması, buğulaması, ızgarası ve birçok çeşidiyle sofralardan eksik olmayan balık birçok kişi tarafından sevilerek yenilen önemli bir besin kaynağı. Şubat ayında hangi balık yenilir sorusunun cevabı olarak; lüfer, uskumru, palamut ve hamsi diyebiliriz. Şubat ayı ay mevsimi olduğu için torik de çok lezzetlidir.

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR?

İşte hangi balık hangi mevsimde yenir sorusunun cevabı...

OCAK AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Yağlanmanın devam etmesiyle palamut, lüfer ve uskumru en lezzetli halindedir. Hamsi de en lezzetli halini bulmuş durumdadır.

ŞUBAT AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Hamsi bu ayda biter. Midye sezonu başlar. Uskumru, lüfer ve palamutun lezzeti düşüşe geçer.

MART AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Kalkan, levrek ve kefalin en lezzetli aylarından biridir. Lüfer, palamut ve uskumrunun lezzeti iyice düşer.

NİSAN AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Kalkan sezonu nisanda da devam eder, mercan, kılıç, levrek ve kırlangıç balıkları boldur.

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR

MAYIS AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Barbunya, tekir, levrek ve iskorpit bu ayda bulunur.

HAZİRAN AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Balık açısından bereketsiz bir aydır. Levrek, barbun, tekir gibi balıklar bulunur fakar azdır ve pahalıdır.

TEMMUZ AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Sardalya mevsiminin başladığı aydır. İstavrit ve uskumru da tava için idealdir.

AĞUSTOS AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Sardalya sezonunun en lezzetli dönemidir. Çingene palamutu ayın sonuna doğru çıkmaya başlar.

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR

EYLÜL AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Sardalya ve kılıç lezzetlidir. Av sezonu başlar, palamut artmıştır ve lezzetlidir.

EKİM AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Lüferin en lezzetli olduğu aylardan biridir, diğer balıklar açısından da bereketli bir aydır. Palamut, barnunya, tekir, sardalya, levrek bolca çıkar ve lezzetlidir.

KASIM AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Hamsinin bolca bulunduğu ve lezzetli olduğu aydır. Uskumru ve torik de tercih edilen balıklardandır.

ARALIK AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Bol miktarda tekir getiren bir aydır. Uskumru, palamut ve lüfer iyice yağlanarak daha da lezzetlenmiştir.

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