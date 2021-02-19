Aylara göre balık yeme rehberi... 2021 Şubat ayında hangi balık yenir? İşte aylara göre yenilecek balık türleri!

Şubat ayı balıklar açısından en bereketli aylardan biridir. Yavaş yavaş yaz sezonuna veda ettiğimiz şu günlerde balık mevsimi de gelmeye başlamasıyla hangi ayda hangi balık yenir merak ediliyor. Şubat ayı hangi balık mevsimi merak eden ve balık tutmak isteyen balıkçılar Şubat ayında hangi balık tutulur bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği ile çok sevilen balık mevsimine göre lezzetinde değişiklik gösteriyor. Şubat ayında; Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Hamsi bu ayda biter. Midye sezonu başlar. Uskumru, lüfer ve palamutun lezzeti düşüşe geçer. Balıkçılar ve balık tüketmeyi seven vatandaşların Şubat ayında hangi balık lezzetli araştırması sürüyor.

İşte Şubat ayında yenilecek balık türleri!

AYLARA GÖRE BALIK YEME REHBERİ

Balığın lezzetinin mevsimine göre değişiklik göstermesi ile vatandaşlar mevsimine göre balık yemeyi tercih ediyor. Şubat ayının ve balık mevsiminin gelmesiyle birlikte yenilecek balıklar merak konusu oldu. Kızartması, buğulaması, ızgarası ve birçok çeşidiyle sofralardan eksik olmayan balık birçok kişi tarafından sevilerek yenilen önemli bir besin kaynağı. Şubat ayında hangi balık yenilir sorusunun cevabı olarak; lüfer, uskumru, palamut ve hamsi diyebiliriz. Şubat ayı ay mevsimi olduğu için torik de çok lezzetlidir.