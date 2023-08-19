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  4. Aylardır aranıyordu! Cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu

Aylardır aranıyordu! Cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu

19.08.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 6 aydır aranan 61 yaşındaki adamdan acı haber geldi. Mithat Ertürk cansız bedeni aracıyla birlikte Sakarya Nehri’nde bulundu.

Aylardır aranıyordu! Cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu

Geyve Karaçay Deresi istikametinden Sakarya Nehri'ne doğru gittiği güvenlik kameraları tarafından tespit edilen Mithat Ertürk, Polis Dalgıç ve AFAD Arama Kurtarma ekipleri tarafından 4 Şubat'tan bu yana aranıyordu.

Polis ekipleri, ilçeden geçen Karaçay Deresi'nin Sakarya Nehri'ne döküldüğü bölgede Ertürk'ün aracının izine rastladı.

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AYLAR SONRA NEHİRDE BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ve AFAD ekipleri aracı nehirden çıkardı.

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Çıkarılan aracın içinde bulunan Ertürk’ün cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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