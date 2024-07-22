Aylin Cesur, İYİ Parti'den istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu

Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Aylin Cesur, yaptığı açıklamada İYİ Parti'deki üyeliğini sonlandırdığını belirterek, partideki tüm çalışma arkadaşlarına ve teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.

İstifasını şu ifadelerle açıkladı:

“Değerli İYİ Parti’liler, bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Parti’li arkadaşlarıma, ‘Türkiye daha iyi olsun’ diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyorum.”