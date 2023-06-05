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  4. Aylin Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP MYK üyesi Aylin Yaman hangi görevlerde bulundu?

Aylin Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP MYK üyesi Aylin Yaman hangi görevlerde bulundu?

05.06.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylin Yaman'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. CHP'nin en son açıklanan Yeni MYK'sında Sosyal Politikalar alanında Aylin Yaman sorumlu oldu. Peki, Aylin Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aylin Yaman kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP MYK üyesi Aylin Yaman hangi görevlerde bulundu?

Aylin Yaman ile ilgili araştırmalar CHP MYK üyelerinin yayımlanması ile birlikte hız kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu. Aylin Yaman CHP'nin en son açıklanan Yeni MYK'sında Sosyal Politikalar alanında Aylin Yaman sorumlu oldu. İşte Aylin Yaman'ın hayatı ve biyografisi...

AYLİN YAMAN KİMDİR?

Aylin Yaman 10 Kasım 1967'de Ankara'da doğdu.

İlk Öğrenim:

1973-1978 Ankara Çankaya İlkokulu

Orta ve Lise Öğrenimi:

1978-1985 TED Ankara Koleji

Üniversite Öğrenimi:

1985-1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mezuniyet Sonrası Eğitim ve İş Tecrübesi:

1992-1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

1996-1999 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Fizyoloji Uzmanı

1995 yılında 3 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Wayne State Üniversitesi Hematoloji Departmanında “observer”

2000 Ankara Güven Hastanesi’nde Yönetim Kadrosu’na geçiş

2000-2002 Ankara Güven Hastanesi Hasta Hizmetleri Direktörü. (Bu dönemde tıbbi kayıt ve arşiv sistemleri, ICD tanı kodlamaları, Hastane İşletim Sistemleri üzerine çalışmalar yaptı)

2002- 2004 Ankara Güven Hastanesi Kurum İlişkileri Direktörü. (Bu dönemde Türk Tabipler Birliği fiyatlandırma sistemleri, Sağlık Uygulama Tebliği eğitimleri aldı. Özel sağlık sigortacılığı, Meclis ödeme sistemleri, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK anlaşmaları çalışmalarını yürüttü.)

2004-2008 Ankara Güven Hastanesi Kalite Koordinatörü. (Bu dönemde, ISO 9000; ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgelendirme süreçlerinde görev aldı. 2008 yılında hastanenin Joint Commission International (JCI) akreditasyon belgesinin alınması sürecinde görev aldı.)

2008-2013 Ankara Güven Hastanesi Başhekim Yardımcısı. (Bu dönemde Kalite Yönetim Sistemleri üzerinde çalışmalar yaparak, 2011 yılında hastanenin ikinci kez JCI akreditasyonu sürecini yönetti. Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı Ruhsatlandırma, Mevzuat yönetimi süreçlerinde görev aldı. Yine aynı dönemde Sağlık İnsan Kaynağı işleyişini yürüterek, hastane Tüp Bebek ruhsatlandırması, Evde Bakım merkezi kurulması, patoloji merkezi kurulması, eczane ve ilaç yönetimi yapılandırılması, tıbbi onkoloji departmanı ruhsatlandırılması, meme merkezi yapılanması, nükleer tıp uygulamaları süreçleri ve solid organ transplantasyonu (karaciğer ve böbrek nakli) merkez kurma çalışmalarında görev aldı.)

2013 Ankara Güven Hastanesi Genel Müdürü. ( 2014 yılında Güven Çayyolu Sağlık Kampüsünün açılış çalışmalarında görev alarak, sorumluluk alanına, Güven Hastanesi ve Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü dahil edildi. Aynı dönemde Sağlık turizmi çalışmalarını başlatarak, farklı ülkelerde irtibat büroları kurma ve uluslararası hasta transferi süreçlerini yürüttü. 2017 yılında hastanenin dördüncü kez JCI akreditasyonu sürecinde görev aldı.)

Genel Müdürlük sürecinde Patoloji, organ nakli ve meme merkezlerinin uluslararası kayıt ve akreditasyon süreçlerini ve hastane bünyesine Radyasyon Onkolojisi Departmanının eklenmesi sürecini yürüttü.

2018 Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi.

2019-2020 Temmuz Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı.

SİYASİ TECRÜBE:

2015 CHP Parti Üyeliği

2016-2018 CHP Çankaya Sağlık Komisyonu Üyeliği

24 Haziran 2018 Milletvekilliği Seçiminde Ankara 1. Bölge Adaylığı

26 Temmuz 2020 37. Olağan CHP Kurultayı PM Üyeliği

AYLİN YAMAN EVLİ Mİ?

Evli ve 2 kız çocuğu annesidir.

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