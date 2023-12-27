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AYM, Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı!

27.12.2023 00:06 | Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında gerekçeli kararı açıklandı.

AYM, Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı!

AYM ikinci kez hak ihlali kararı verdiği tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında gerekçeli kararı açıklandı.

Can Atalay için AYM'den yapılan açıklamada, "Kamu gücünün eylem, işlem ve ihmallerinin Anayasa'ya uygunluğunu kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlama yetkisi münhasıran Anayasa Mahkemesine aittir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa'ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak; ilk derece mahkemesinin yetkisi dahilindeki bir dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle başlayan, Yargıtay'ın da Anayasa hükümlerini gözardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır" denildi.

(DHA)


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