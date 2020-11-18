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AYM'den şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşü düzenlemesiyle ilgili flaş karar!

18.11.2020 08:16 | Son Güncelleme:
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AYM'den şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşü düzenlemesiyle ilgili flaş karar!

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM), toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda yer alan şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenmeyeceğine ilişkin hükmü iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 10 Eylül tarihli AYM kararına göre, Manisa 1. İdare Mahkemesi tarafından "gerçekleştirilmek istenen toplantı ve yürüyüşe izin verilmemesine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısıyla" yapılan başvuruyu inceleyen AYM; söz konusu kanunda yer alan "şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri
düzenlenmeyeceğine" dair ibarenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve oy çokluğuyla iptaline karar verdi.

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(Reuters)

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