AYM'den şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşü düzenlemesiyle ilgili flaş karar!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 10 Eylül tarihli AYM kararına göre, Manisa 1. İdare Mahkemesi tarafından "gerçekleştirilmek istenen toplantı ve yürüyüşe izin verilmemesine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısıyla" yapılan başvuruyu inceleyen AYM; söz konusu kanunda yer alan "şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri

düzenlenmeyeceğine" dair ibarenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve oy çokluğuyla iptaline karar verdi.

(Reuters)

