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AYM'nin Can Atalay hakkındaki ikinci 'ihlal' kararını da Yargıtay "hukuki" bulmadı

03.01.2024 16:14 | Son Güncelleme:
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Cezaevinde tutuklu TİP milletvekili Can Atalay hakkında AYM ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasındaki kriz devam ediyor. Yargıtay, AYM'nin 2. ihlal kararına da "uyulmamasına" karar verdi.

AYM'nin Can Atalay hakkındaki ikinci 'ihlal' kararını da Yargıtay "hukuki" bulmadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, avukat Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen ikinci ihlal kararının hukuki değerinin olmadığını, neticede Anayasa’nın 153/6. maddesi çerçevesinde uygulanabilecek bir kararın olmadığını ifade ederek, AYM’nin kararına uyulmamasına karar verdi.

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AYM'NİN İKİNCİ 'HAK İHLALİ' KARARI

Can Atalay için AYM'den ikinci kez verilen 'hak ihlali' kararına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Kamu gücünün eylem, işlem ve ihmallerinin Anayasa'ya uygunluğunu kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlama yetkisi münhasıran Anayasa Mahkemesine aittir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa'ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak; ilk derece mahkemesinin yetkisi dahilindeki bir dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle başlayan, Yargıtay'ın da Anayasa hükümlerini gözardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır."

Can Atalay'ın dosyası daha sonra Yargıtay'a gönderilmişti.

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