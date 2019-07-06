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AYM'nin yeni üyesi Selahaddin Menteş oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 05:55 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Adalet Bakanı Yardımcısı Selahaddin Menteş oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM'nin yeni üyesi Selahaddin Menteş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Selahaddin Menteş'i, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi olarak atadı. Erdoğan'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Menteş, 12 yıl boyunca AYM üyeliği görevini yürütecek.

SELAHADDİN MENTEŞ KİMDİR?

3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’ da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Elazığ ili Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı.

1988 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun oldu.

1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı.

2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı.

2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü.

2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı.

2014 Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasında müsteşar yardımcılığı, Mayıs 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı.

18 Ekim 2017 - 21 Temmuz 2018 tarihleri arasında Müsteşar olarak görev yaptı.

21 Temmuz 2018 tarihinde Bakan Yardımcısı olarak atanan Sayın Menteş, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Anayasa Mahkemesi Selahaddin Menteş

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