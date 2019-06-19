HABER

AYM'den, protesto yürüyüşünde bebeğini kaybeden kadına tazminat

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 16:24 | Son Güncelleme

ANAYASA Mahkemesi (AYM), İstanbul'da hamile kadının, katıldığı protesto yürüyüşünde polisin cop ve tekmeyle müdahalesi sonucu yaralanıp, bebeğini düşürdüğü şikayeti üzerine savcılığın 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı vermesinde hak ihlali tespit etti.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi (AYM), İstanbul'da hamile kadının, katıldığı protesto yürüyüşünde polisin cop ve tekmeyle müdahalesi sonucu yaralanıp, bebeğini düşürdüğü şikayeti üzerine savcılığın 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı vermesinde hak ihlali tespit etti. Soruşturmanın tam ve etkin yürütülmediğine hükmeden AYM, başvurucuya 17 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesi ve soruşturmanın yeniden yapılması kararını verdi.
Ezgi Özen, 4 Aralık 2010 tarihinde İstanbul'da katıldığı yürüyüşte polisin müdahalesi sırasında copla ve tekmeyle darbedildiğini, hamile olduğunu söylemesine rağmen şiddete maruz kaldığını ileri sürerek, şikayetçi oldu. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne giden Özen'in, bebeğini düşürdüğü belirlendi. Hastanede düzenlenen raporda, "Hastanın yapılan muayenesinde lekelenme tarzı vajinal kanama mevcut. Embriyonun canlılığını kaybetmesi tanısıyla yatış önerildi" denildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, kolluk görevlilerinin anılan yürüyüşe müdahalesi ile başvurucunun çocuk düşürmesi arasında bir illiyet bağının olup olmadığı noktasında Adli Tıp Kurulu'ndan tıbbi rapor istedi. Raporda, başvurucunun iddia ettiği travma ile düşük olayı arasında illiyet bağı kurulmasının tıbben mümkün olmadığı belirtildi. 18 Haziran 2014 tarihinde sonuçlanan soruşturma sonunda, 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi. Ezgi Özen'in, İstanbul 1.'inci Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz da reddedildi.
ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU
Ezgi Özen, hukuk yolları tükendiği gerekçesiyle 20 Temmuz 2015’te AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu ele alan AYM, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kovuşturmaya yer olmadığı kararında, polisin yürüyüşe yaptığı müdahale anına dair kamera kayıtları üzerinden bir bulguya yer vermediğini tespit etti. AYM, başvurucu hakkında düzenlenen tıbbi raporlar arasındaki çelişkinin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca nasıl giderildiğine ilişkin bir açıklığın olmadığına dikkat çekerek, "Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için kilit role sahip olan sağlık raporları arasındaki çelişkinin giderilmemiş olması hususları gözetildiğinde soruşturmanın tam ve etkin şekilde yürütülmesi noktasında gereken özenin gösterildiği söylenemeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.
YENİDEN SORUŞTURMA AÇILACAK
Öte yandan başvurucunun yaralanması ile toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale edilmesinin iç içe olaylar olduğuna dikkat çeken AYM, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ezgi Özen’in şikayeti hakkında verdiği kararda, gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği iddiasına yer verilmediğini belirledi. Kötü muamele yasağının usul boyutunun ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar veren AYM, başvurucu Özen’e 17 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine ve kötü muamele yasağına ilişkin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Oğlunu tabancayla yaralayan babanın sorusu şaşırttıOğlunu tabancayla yaralayan babanın sorusu şaşırttı
Marketten çaldığı içki ve mezesini içemeden yakalandıMarketten çaldığı içki ve mezesini içemeden yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.