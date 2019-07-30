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AYM'nin akademisyenler için "hak ihlali" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

Ankara Emekli Özel Harekatçılar Derneği Başkanı Celal Ertaş: - "Anayasa Mahkemesi, çukur ve barikat olaylarında vatan için canını feda eden şehitlerimizin, binlerce gazimizin, şehit ve gazi ailelerinin ahını almıştır"

Ankara Emekli Özel Harekatçılar Derneği Başkanı Celal Ertaş, "Anayasa Mahkemesi, çukur ve barikat olaylarında vatan için canını feda eden şehitlerimizin, binlerce gazimizin, şehit ve gazi ailelerinin ahını almıştır." dedi.

Ankara Emekli Özel Harekatçılar Derneği üyeleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi.

Dernek üyeleri ile AYM binası önünde açıklama yapan Ertaş, akademisyenlerin barış bildirisi adıyla PKK'ya destek verdiğini, mahkemenin ise bu durumu meşru hale getirdiğini öne sürdü ve "Anayasa Mahkemesi, çukur ve barikat olaylarında vatan için canını feda eden şehitlerimizin, binlerce gazimizin, şehit ve gazi ailelerinin ahını almıştır." ifadelerini kullandı.

Ertaş, mahkemenin aldığı kararı kınadıklarını belirtti.

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Anayasa Mahkemesi Ankara Emekli Özel Harekatçılar Derneği Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi protesto

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