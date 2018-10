Aynı anda 5 estetik operasyon birden yapılabilir mi?

Yukarıda örnek verdiğimiz tüm estetik girişimler aynı anda yapılabilir. Aynı anda yapılması, bu işlemlere ihtiyacı olan doğru bir hasta için verilmiş mükemmel bir karar olur. Çünkü kimi zaman farklı sorunların olduğu bir yüzde, tek bir işleme yönelmek uzun vadede kişiye yeterli mutluluk vermeyebilir. Örneğin hem gıdısında yağ olan, hem de çenesi küçük olan bir hastaya sadece çene implantı koymak bir işi yarım bırakmak gibi olur. Evet çene implantı işlemi sonrası hasta şu an göründüğünden çok daha iyi görünecektir, ama bu işlem gıdıdan yağ alma ile beraber yapılırsa sonuç “çok daha iyi” den, “mükemmel” e tırmanır.

Farklı bir örnekle açıklamak gerekirse; orta yüz bölgesinde gevşeklik başlamış bir hasta için sadece orta yüz germe yapmak iyi sonuç verir. Fakat göz kapakları ile birlikte yapılan bir orta yüz germe işlemi, tüm yüzün çok daha dinamik ve genç görünmesini sağlar. Hastayı daha çok mutlu eder ve her iki işlem de birbirini destekleyeceği için ortaya çok daha başarılı bir sonuç çıkar.

Hasta tüm işlemleri ayrı ayrı olmak isterse, her seferinde ayrı iyileşme dönemleri yaşar. Bu nedenle ayrı ameliyatlar çok daha uzun bir nekahat dönemine ve iş günü kaybına yol açar. Kombine operasyonlar ise hastaya çok sayıda işlem için daha kısa bir iyileşme süresi sağlar. Böylece sosyal hayata dönüş de daha hızlı olur.

Önemli Detaylar

Her konuda olduğu gibi kombine operasyon konusunda da oldukça önem arz eden detaylar vardır. Unutmamak gerekir ki, her hasta kombine operasyonlar için uygun olmayabilir. Hastanın talep ettiği tüm işlemler, kendisine fayda sağlamayabilir. Hastanın psikolojisi (her ne kadar pozitif bir değişim de olsa) bu tür değişimlere adapte olamayabilir. Ayrıca daha uzun sürecek bir ameliyata anestezi açısından uygun olmayabilir.

Bu nedenle operasyon planlaması yapılırken hasta-hekim ilişkisi son derece önemlidir. Kombine operasyonlar ancak hekimlerin uygun gördüğü hastalara uygulanır.

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

