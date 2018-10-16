Aynı anda 5 estetik operasyon birden yapılabilir mi?

Yukarıda örnek verdiğimiz tüm estetik girişimler aynı anda yapılabilir. Aynı anda yapılması, bu işlemlere ihtiyacı olan doğru bir hasta için verilmiş mükemmel bir karar olur. Çünkü kimi zaman farklı sorunların olduğu bir yüzde, tek bir işleme yönelmek uzun vadede kişiye yeterli mutluluk vermeyebilir. Örneğin hem gıdısında yağ olan, hem de çenesi küçük olan bir hastaya sadece çene implantı koymak bir işi yarım bırakmak gibi olur. Evet çene implantı işlemi sonrası hasta şu an göründüğünden çok daha iyi görünecektir, ama bu işlem gıdıdan yağ alma ile beraber yapılırsa sonuç “çok daha iyi” den, “mükemmel” e tırmanır.

Unutmayın, söz konusu sağlığınız ya da ameliyatlar ise şehir efsanelerini bir kenara bırakarak gerçeğe odaklanmanız gerekir!

Hatta belki bir de çene ucuna implant eklense, yüz ovaliniz daha da belirgin hale gelse? Aslında hazır anestezi altıdayken, şu gıdınızdaki yağlardan da mı kurtulsanız? Belki de hafif gevşeyen orta yüz bölgesine de ufak bir müdahale fena olmazdı.

Farklı bir örnekle açıklamak gerekirse; orta yüz bölgesinde gevşeklik başlamış bir hasta için sadece orta yüz germe yapmak iyi sonuç verir. Fakat göz kapakları ile birlikte yapılan bir orta yüz germe işlemi, tüm yüzün çok daha dinamik ve genç görünmesini sağlar. Hastayı daha çok mutlu eder ve her iki işlem de birbirini destekleyeceği için ortaya çok daha başarılı bir sonuç çıkar.

Peki Ya Ağrı ve İyileşme Konusu?

İşlem sayısı arttıkça hastalar çok daha büyük ağrılar çekeceğini düşünerek endişelenir. Oysa işlem sayısının artması, daha büyük ağrılara neden olmaz. Çünkü beyin baskın olan ağrıyı algılar ve diğerleri baskılanır.

Tüm işlemler aynı anda iyileşeceği için hasta zaman kazanmış olur.

Kombine Operasyonun Avantajları

Aynı anda birkaç estetik girişimin birden yapıldığı operasyonlarda yani “Kombine Ameliyatlar”da, hasta için bazı avantajlar vardır.