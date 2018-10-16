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Aynı anda 5 estetik operasyon birden yapılabilir mi?

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu
ESTETİK HABERLERİ  | 16.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

Hadi şimdi arkanıza yaslanıp bir düşünün. Uzun zamandır burun estetiği olmak istiyorsunuz ama bunu yaparken bir yandan da sizi artık rahatsız etmeye başlayan göz kapaklarınızı da aldırmak istiyorsunuz. Peki bu mümkün mü? Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, 'aynı anda birçok estetik ameliyat yapılabilir mi?' sorularına yanıt verdi.

Aynı anda 5 estetik operasyon birden yapılabilir mi?

Hatta belki bir de çene ucuna implant eklense, yüz ovaliniz daha da belirgin hale gelse? Aslında hazır anestezi altıdayken, şu gıdınızdaki yağlardan da mı kurtulsanız? Belki de hafif gevşeyen orta yüz bölgesine de ufak bir müdahale fena olmazdı.

Ne dersiniz?

Sizce aynı anda 5 estetik operasyon birden mümkün olabilir mi?

Şehir Efsanelerine Değil, Gerçeğe Odaklanın!

Tam 5 estetik operasyonunu aynı anda geçirmek istediğinizi çevrenize söylerseniz gelecek olan tepkiler malum.

  • O kadar ağrıya katlanılır mı?
  • Hepsi aynı anda olur mu, mümkün değil.
  • Ayrı ayrı olursan daha rahat edersin.

Unutmayın, söz konusu sağlığınız ya da ameliyatlar ise şehir efsanelerini bir kenara bırakarak gerçeğe odaklanmanız gerekir!

Yukarıda örnek verdiğimiz tüm estetik girişimler aynı anda yapılabilir. Aynı anda yapılması, bu işlemlere ihtiyacı olan doğru bir hasta için verilmiş mükemmel bir karar olur. Çünkü kimi zaman farklı sorunların olduğu bir yüzde, tek bir işleme yönelmek uzun vadede kişiye yeterli mutluluk vermeyebilir.
Örneğin hem gıdısında yağ olan, hem de çenesi küçük olan bir hastaya sadece çene implantı koymak bir işi yarım bırakmak gibi olur. Evet çene implantı işlemi sonrası hasta şu an göründüğünden çok daha iyi görünecektir, ama bu işlem gıdıdan yağ alma ile beraber yapılırsa sonuç “çok daha iyi” den, “mükemmel” e tırmanır.

Farklı bir örnekle açıklamak gerekirse; orta yüz bölgesinde gevşeklik başlamış bir hasta için sadece orta yüz germe yapmak iyi sonuç verir. Fakat göz kapakları ile birlikte yapılan bir orta yüz germe işlemi, tüm yüzün çok daha dinamik ve genç görünmesini sağlar. Hastayı daha çok mutlu eder ve her iki işlem de birbirini destekleyeceği için ortaya çok daha başarılı bir sonuç çıkar.

Peki Ya Ağrı ve İyileşme Konusu?

İşlem sayısı arttıkça hastalar çok daha büyük ağrılar çekeceğini düşünerek endişelenir. Oysa işlem sayısının artması, daha büyük ağrılara neden olmaz. Çünkü beyin baskın olan ağrıyı algılar ve diğerleri baskılanır.
Tüm işlemler aynı anda iyileşeceği için hasta zaman kazanmış olur.

Kombine Operasyonun Avantajları

Aynı anda birkaç estetik girişimin birden yapıldığı operasyonlarda yani “Kombine Ameliyatlar”da, hasta için bazı avantajlar vardır.

  • Tek bir anestezi ile, tüm girişimler aynı operasyonda yapılır.

  • Hasta kan tahlili, anestezi ve hastane kalışı gibi giderleri bir seferde ödeyeceğinden dolayı, tüm işlemler için maddi anlamda daha düşük bir rakam ödemiş olur.

  • Hasta tüm işlemleri ayrı ayrı olmak isterse, her seferinde ayrı iyileşme dönemleri yaşar. Bu nedenle ayrı ameliyatlar çok daha uzun bir nekahat dönemine ve iş günü kaybına yol açar. Kombine operasyonlar ise hastaya çok sayıda işlem için daha kısa bir iyileşme süresi sağlar. Böylece sosyal hayata dönüş de daha hızlı olur.

    • Önemli Detaylar

    Her konuda olduğu gibi kombine operasyon konusunda da oldukça önem arz eden detaylar vardır. Unutmamak gerekir ki, her hasta kombine operasyonlar için uygun olmayabilir. Hastanın talep ettiği tüm işlemler, kendisine fayda sağlamayabilir. Hastanın psikolojisi (her ne kadar pozitif bir değişim de olsa) bu tür değişimlere adapte olamayabilir. Ayrıca daha uzun sürecek bir ameliyata anestezi açısından uygun olmayabilir.

    Bu nedenle operasyon planlaması yapılırken hasta-hekim ilişkisi son derece önemlidir. Kombine operasyonlar ancak hekimlerin uygun gördüğü hastalara uygulanır.

    Sağlıklı ve Güzel Günler Dilerim...

    Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu
    KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı
    https://gurkankayabasoglu.com/

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