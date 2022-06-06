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Aynı ilçede yaşandı! Akılalmaz olay: Bir tarafı sel bastı, diğer tarafta yağmur duasına çıktılar

06.06.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden ilginç bir haber geldi. Geçtiğimiz hafta ilçedeki bazı köyleri sel basmış ve ciddi zarara yol açmıştı. Son gelen bilgilere göre ise bazı köylerde vatandaşlar yağmur duasına çıkıyor. Yağmur duasına çok sayıda köy sakininin katıldığı görüldü.

Aynı ilçede yaşandı! Akılalmaz olay: Bir tarafı sel bastı, diğer tarafta yağmur duasına çıktılar

Afyonkarahisar’da bir arayla ilginç bir olay yaşandı. Şuhut ilçesinde geçtiğimiz hafta bazı köyleri sel basarken özellikle ekili alanlarla ciddi oranda maddi hasar oluşmuştu. Bu hafta ise yine aynı ilçedeki Akyuva köyünde günlerdir yağmur yağmadığı için köylüler yağmur duasına çıktı. Yağmur duasına yoğun bir katılım olurken köy sakinlerini yağmur yağması için ellerini semaya açtı.

YAĞMUR DUASINA ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Akyuva Köyü Muhtarı İsmail Karataş’ın yoğun girişimleri sonucunda köy sakinlerinin de destekleriyle gerçekleşen yağmur duasına, çok sayıda köylü vatandaşlar katıldı.

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Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde ki yağmur duası Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin’in günün anlam ve önemine binaen konuşması ile devam etti. Akabinde yoğun bir katılımla gerçekleşen yağmur duası yapılan dua ile son buldu. Akyuva Köyü Muhtarlığı, Hayır Cemiyeti Başkanlığı ve köy sakinlerinin destekleriyle yağmur duasına katılan misafirlere ikramda bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Birkaç gün önce, Şuhut ilçesine bağlı Efeköy ile Ağzıkara köylerinde sağanak ve dolu etkili olmuştu. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından iş makineleriyle olay yerine ulaşmıştı. Konteynerde mahsur kalan 9 kişi, iş makinesi yardımıyla güvenli alana çıkarılmıştı.

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Bölgeye hasar tespit ekipleri sevk edilirken, köylülerin ekili alanlarının birçoğunun sel nedeniyle zarar gördüğü ortaya çıkmıştı. Su borularının sel altında kaldığı afette, fasulye tarlaları da kullanılmaz hale gelmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Afyonkarahisar
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