Aynı okulda 11 kız öğrenciye cinsel istismar! İğrenç iddia sonrası ortaokul öğretmeni tutuklandı

Çorum'un Kargı ilçesinde 11 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine öğretmen M. E. G. cezaevine gönderildi.

ÖĞRENCİLERİN AİLELERİ ŞİKAYET ETTİ

Alınan bilgiye göre, Kargı'daki bir ortaokulda öğrenim gören 11 kız öğrencinin aileleri, okulda öğretmen olarak görev yapan M.E.G. (30) hakkında çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINDI

İhbar üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların ifadelerini aldı.

2 SUÇTAN TUTUKLANDI

Çocukların emniyetteki ifadeleri üzerine M.E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

