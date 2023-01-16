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Aynı olay 24 saatte 2 kez yaşanınca tedirgin oldular! Mahallede 'intihar' paniği: Yolda geçen vatandaş ihbar etti

16.01.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bunalıma girdiği öne sürülen O. K. adlı kişi, evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Aracıyla yoldan geçen vatandaşlar olayı görünce ihbarda bulundu. Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleşen olayda aynı mahallede 24 saat geçmeden bir başka vatandaş daha intihar etti.

Aynı olay 24 saatte 2 kez yaşanınca tedirgin oldular! Mahallede 'intihar' paniği: Yolda geçen vatandaş ihbar etti

Samsun’un Terme ilçesinde bir gün içerisinde aynı mahallede 2 intihar vakası meydana geldi. 2 erkek şahıs iple ve tüfekle olmak üzere 24 saat içerisinde intihar ederek yaşamını sonlandırdı.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ GÖRDÜ

İntihar olayları, Samsun’un Terme ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen O.K., evinin 2. katında kendini iple tavana asarak yaşamını sonlandırdı. Aracıyla yoldan geçen vatandaşın olayı görmesi üzerine durum 112 acil servise bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede O.K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından O.K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TÜFEKLE KENDİNİ VURDU

O.K. ile aynı mahallede oturan S.T. ise tüfekle kendini vurdu. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın 1. katında oturan ve uzun süredir psikolojik destek aldığı öğrenilen 65 yaşındaki S.T., kafasına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. Yatak odasında S.T.’nin cansız bedenini gören oğlu, durumu 112 acil servise bildirdi. Polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından S.T.’nin naaşı otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İHA)

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