Ayrılığı kabullenemedi! Evli adam ilişki yaşadığı kadını çocuklarının gözü önüne vurarak öldürdü

M. A. evliydi ancak Necmiye Vural ile ilişki yaşamaya başladı. Vural ise bunu öğrendiğinde 4 ay sonra erkek arkadaşından ayrılmak isteyince M. A. Vural'ı tabancayla vurdu. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken işyerinde yakalanan M. A. ilk ifadesinde olayı inkar etti.
Olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı ve daha sonra evli olduğunu öğrendiği erkek arkadaşı M.A.’dan ayrılmak istedi.
Vural, evine gelen ve burada oğlu ile tartışmaya başlayan M.A.’nın tabancayla ateş etmesi sonucu karnından vuruldu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri sağlanan Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A'yı Karşıyaka'daki işyerinde yakalayarak gözaltına aldı.
İlk ifadesinde olayı reddeden M.A., daha sonra yapılan detaylı sorgulamalarda olayı itiraf etti.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(DHA-İHA)