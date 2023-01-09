Ayrılığı kabullenemedi! Evli adam ilişki yaşadığı kadını çocuklarının gözü önüne vurarak öldürdü

M. A. evliydi ancak Necmiye Vural ile ilişki yaşamaya başladı. Vural ise bunu öğrendiğinde 4 ay sonra erkek arkadaşından ayrılmak isteyince M. A. Vural'ı tabancayla vurdu. Kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken işyerinde yakalanan M. A. ilk ifadesinde olayı inkar etti.

EVLİ OLDUĞU ÖĞRENİNCE AYRILMAK İSTEDİ

Olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı ve daha sonra evli olduğunu öğrendiği erkek arkadaşı M.A.’dan ayrılmak istedi.

Vural, evine gelen ve burada oğlu ile tartışmaya başlayan M.A.’nın tabancayla ateş etmesi sonucu karnından vuruldu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri sağlanan Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İŞYERİNDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A'yı Karşıyaka'daki işyerinde yakalayarak gözaltına aldı.

İlk ifadesinde olayı reddeden M.A., daha sonra yapılan detaylı sorgulamalarda olayı itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA-İHA)

