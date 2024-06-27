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Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.06.2024 16:11
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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş kendisine gelen taciz içerikli mesajlara isyan etti. "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden?" diyen Ateş, "Hepinizle adalet önünde tek tek hesaplaşacağım. Adaletin şamarını sağlı sollu yiyeceğiniz gün uzak değil!" dedi.

Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tehdit ve taciz içerikli mesajlar almasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti.

"GERÇEKLE ER YA DA GEÇ YÜZLEŞECEKLER"

Ateş paylaşımında şunları ifade etti:

"Bu kadar aşağılık, seviyesiz bir topluluk. Aşağıdaki videoya bakar mısınız.

Küfür, hakaret, tehdit etmeden kendini ifade edemeyen, dosya ile iddianame arasındaki farkı bilmeyen, 18 aydır aynı yalanları sakız gibi çiğneyen, talimatla üzülüp talimatla sevinen, talimatla fikir beyan eden bir kalabalık…

Geçirdiği kötü çocukluk döneminin ardından kadın düşmanlığına tutulmuş varlık kırıntıları.

Bütün hezeyanları, hazımsızlıkları bir kadına önlerinde diz çöktürememiş, bir kadında karşılarında diz çökme emarelerini görememiş olmamaları.

Hukuk kitaplarında 'suç işleme özgürlüğüne sahip seçkin kitle' şeklinde bir tanımın olmadığı gerçeğiyle er ya da geç yüzleşecekler."

"YETER ULAN, YETER!"

Ateş yaptığı bir sonraki paylaşımda ise şunları aktardı:

"Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum, yeter! Yeter artık! Ne istiyorsunuz bizden?

Kocası için adalet arayan bir kadının namusuna dil uzatacak kadar neden alçalıyorsunuz?

Paylaştığınızın arkasında duracak bir omurgaya bile sahip değilsiniz. Sürüne sürüne nereye varmayı planlıyorsunuz?

Ama yok öyle paylaşım silerek kurtulmak. Sinan’a yaptıklarınızı Sinan ifşa etmedi ama bana yaptıklarınızı ben edeceğim. Bu millet sizin ne kadar çirkef, iğrenç, seviyesiz olduğunuzu görecek.

Hepinizle adalet önünde tek tek hesaplaşacağım. Adaletin şamarını sağlı sollu yiyeceğiniz gün uzak değil!"


Express


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Sinan Ateş
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