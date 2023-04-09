Ayyüce Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'nin Adana milletvekili adayı oldu!

Ayyüce Türkeş ile ilgili araştırmalar 9 Nisan 2023 Pazar günü hız kazandı. Alparslan Türkeş'in kızı olan Ayyüce Türkeş Adana 1. sıradan aday oldu. İşte, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş hakkında merak edilenler...

AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

Ayyüce Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu olan Alparslan Türkeş'in kızıdır.

Eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doktor kızı Ayyüce Türkeş, bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile 2012 yılında evlenmiştir.

AYYÜCE TÜRKEŞ İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi de belli oldu. Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 1. sıradan aday oldu. Eski milli futbolcular Gökhan Zan ve Ünal Karaman da Konya ve Hatay'dan aday oldu.