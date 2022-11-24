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Az bilinen seks sırrı! Orgazmın anahtarı: Uyarıcı noktalar

24.11.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kadın için orgazma ulaşmak zor olabilir. Etkili bir orgazm için kadın vücudunu tanımak gerekir. Harekete geçirici önemli noktaları keşfederek orgazma ulaşmak daha kolay olabilir. Cinsel ilişkide kadın orgazmı için uzmanların önerdiği anahtar noktaları bilirseniz seks hayatınız daha tutkulu olabilir. Öncelikli olarak ön sevişmeye zaman ayırmalı ve sonrasında harekete geçirici adımları atmalısınız.

Az bilinen seks sırrı! Orgazmın anahtarı: Uyarıcı noktalar

Cinsel ilişkide karşılıklı tatmin için öncelikle kişilerin vücutlarını tanıması gerekir. Kadın orgazmının erkeklere göre daha zor olduğu bilinen bir gerçek. Uyarıcı noktaları bilip, doğru hamleler yapıldığında zirveyi görmek kolaylaşacaktır. Kadın orgazmının en önemli üç sırrını keşfederek daha tutkulu bir cinsel hayatınız olabilir.

ÖN SEVİŞME ÇOK ÖNEMLİ

Birçok kadının uyarılması, kayganlaşması ve orgazma hazır hale gelmesi için bol miktarda fiziksel ve duygusal uyarıma ihtiyacı vardır. Bu yüzden ön sevişme çok önemlidir.

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Anahtar, ön sevişmede "oynamayı" vurgulamaktır. Aceleye getirilmemeli veya zorunlu bir görev gibi görülmemelidir. Aslında ön sevişme, seks gerçekleşmeden saatler önce başlayabilir ve her dakikası onu orgazma hazırlar.

ZİHİNSEL UYARILMA ORGAZMI HIZLANDIRIR

Bazı kadınlar için zihinsel uyarılma, fiziksel uyarılma kadar önemlidir. Gün içinde seksi bir not veya çapkın bir telefon görüşmesi, yaklaşmakta olan ilişkiniz hakkında düşünmesine neden olabilir. Mumlar, taze çiçekler ve ruh hali müziği de sevgi dolu ve duygusal bir atmosfer yaratabilir. Birçok kadın için yakınlık ve duygusal yakınlık daha iyi cinsel deneyimlere ve daha fazla orgazma yol açabilir.

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Ön sevişme için öpüşmek çok önemlidir. Tahrik edecek yeni öpüşme yerleri keşfetmek hem eğlenceli hem de ödüllendirici. Yeni başlayanlar için boynunun arkasını veya omuzlarını deneyin.

ÖNEMLİ NOKTALARI BİLİN

Vücutta kadın orgazmı için kritik olan iki yer vardır. Orgazma ulaşabilmesi için onları nasıl uyaracağınızı bilmeniz başarıya giden yolu kolaylaştıracaktır.

Klitoris: Yüksek konsantrasyonda sinir uçları içerir ve vulvanın tepesine yakın bir yerde bulunabilir. Klitoris, her zaman uyarılmasını engelleyen "klitoral başlık" adı verilen küçük bir deri parçası ile kaplıdır, bu nedenle klitorise dokunarak onu dışarı çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Uyarıldığında başlık geri çekilecek ve klitoris dikleşecektir.

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G noktası: Orgazm bölgesi vajinanın içinde bulunur. Bazı kadınlar G noktasının doğrudan uyarılmasını severken, diğerleri bu hassas bölge üzerinde daha az baskı yapılmasını tercih eder. Farklı teknikleri keşfedin ve partnerinize hangisini en çok sevdiğini sorun.


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