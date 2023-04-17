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Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 17 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

17.04.2023 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika haberleri haftanın ilk günü çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini incelemeye başladı. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte,17 Nisan 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 17 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 17 Nisan 2023 Pazartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini incelemeye başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 17 Nisan 2023 son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 17 NİSAN 2023 PAZARTESİ

2023.04.17 06:14:12 37.9010 36.7682 15.0 -.- 1.7 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 05:44:35 37.4428 37.0433 9.1 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 05:26:59 38.0723 36.6885 4.1 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 05:25:14 37.8882 36.3467 16.5 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 05:18:46 38.0965 36.8153 5.5 -.- 2.5 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 05:14:29 36.4265 35.9383 1.5 -.- 1.3 -.- AKCALI-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.04.17 05:11:43 40.1587 28.9235 4.9 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel
2023.04.17 05:11:19 37.9012 36.4538 5.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 04:58:33 38.1993 37.7748 15.1 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.17 04:57:15 37.9618 28.7353 5.3 -.- 1.9 -.- BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2023.04.17 04:32:53 37.8882 36.3768 5.0 -.- 2.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 04:14:42 36.9467 36.6358 7.5 -.- 1.4 -.- KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.17 04:10:00 38.1032 36.5315 1.8 -.- 2.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 04:04:37 38.1583 36.7403 10.4 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 03:54:09 40.2712 29.2268 5.0 -.- 2.0 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA) İlksel
2023.04.17 03:51:37 37.9023 36.2602 5.2 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.17 03:31:33 41.0870 25.6908 3.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.04.17 03:23:30 37.2632 38.6897 8.9 -.- 1.8 -.- ESEMKULU-(SANLIURFA) İlksel
2023.04.17 03:16:33 37.8613 36.5170 9.1 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 03:12:08 37.9405 36.6135 5.4 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 03:04:57 37.4800 37.1505 4.0 -.- 1.6 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 03:02:08 38.2437 37.3308 5.5 -.- 2.3 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 02:58:14 37.6070 35.2265 5.7 -.- 2.0 -.- KICAK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.04.17 02:46:33 38.5728 37.2875 5.7 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.17 02:40:11 37.1885 36.9340 1.6 -.- 2.1 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.17 02:36:10 37.9342 36.2972 2.2 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 02:13:16 38.1665 37.2157 12.6 -.- 2.0 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 02:08:22 37.4103 36.9722 6.4 -.- 1.3 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 01:55:55 38.0383 36.7367 4.4 -.- 4.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 01:42:23 37.9885 37.4442 13.5 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 01:27:29 38.2627 37.4668 5.0 -.- 2.0 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 01:12:11 38.1915 38.4282 5.1 -.- 1.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.17 01:07:53 38.2580 37.6648 5.0 -.- 2.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.17 00:45:22 37.3198 37.1163 9.1 -.- 2.4 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.17 00:43:36 38.2158 39.2647 8.3 -.- 1.7 -.- DEGIRMENSUYU-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.04.17 00:39:36 38.1993 39.2507 5.4 -.- 1.8 -.- GECITKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2023.04.17 00:38:53 38.2517 38.1688 6.2 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.17 00:10:12 37.8948 37.7525 7.8 -.- 1.5 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.17 00:08:17 39.0032 39.1813 5.2 -.- 1.7 -.- AKPINAR-HOZAT (TUNCELI) İlksel
2023.04.17 00:06:00 37.8527 27.3678 4.1 -.- 1.4 -.- CINARKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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