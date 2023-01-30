Az önce DEPREM mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Ocak 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi 30 Ocak 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 30 Ocak 2023 Pazartesi gününün son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (30 OCAK 2023 PAZARTESİ)

2023.01.30 06:18:01 40.8173 30.9773 10.3 -.- 1.1 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2023.01.30 05:57:19 35.8347 28.6180 15.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.01.30 04:19:23 36.2902 28.2290 5.4 -.- 1.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.30 03:53:46 40.5252 27.1870 7.6 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.01.30 03:44:20 39.4337 37.2357 2.6 -.- 2.3 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel

2023.01.30 03:06:02 38.5738 44.8710 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.01.30 03:00:40 39.9213 41.9472 5.1 -.- 1.4 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2023.01.30 02:21:44 37.7893 35.4737 8.6 -.- 1.5 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.01.30 02:09:16 37.0920 28.4383 9.1 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.30 01:52:24 40.3880 27.4247 13.9 -.- 1.7 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.01.30 01:41:35 37.0693 28.4105 10.2 -.- 1.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.30 01:19:19 35.6945 28.6328 19.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2023.01.30 01:09:50 37.0290 28.4890 4.8 -.- 1.7 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.30 01:00:18 38.5508 44.7402 5.0 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.01.30 00:49:10 38.7087 30.5783 5.9 -.- 2.0 -.- SULUN-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.01.30 00:45:47 40.3688 27.4687 3.7 -.- 1.5 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.01.30 00:36:59 37.1250 28.4712 13.2 -.- 1.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.30 00:27:47 37.1252 28.4703 11.8 -.- 1.9 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.30 00:10:03 40.3583 27.4347 7.9 -.- 2.5 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

