Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme!

Ermenistan ile Azerbaycan sınırında 12 Temmuz tarihinden bu yana süren çatışmalarda tansiyonun giderek yükselmesinin ardından Ermenistan geri adım attı. Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, yaptığı açıklamada Azerbaycan ile yaşanan sınır çatışmaları sona erdirmek için barışçıl müzakerelerin tek alternatif olduğunu ifade etti. Belarus’un başkenti Minsk’te yapılan Avrasya Ekonomi Birliği Konseyi (EAEU) oturumunda konuşan Ermeni Başbakan, "Çatışmaya askeri bir çözüm yok, barışçıl müzakerelere alternatif yok. Bu bölgemizde yer alan tüm halkların çıkarlarına cevap veren bir gerçek” dedi.

PUTİN ARABULUCULUK TEKLİF ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri gerçekleştirdikleri toplantıda Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır çatışmalarını ele aldı. Toplantının ardından video konferans yolu ile açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum hakkında ayrıntılı bir görüş alışverişi gerçekleşti. Sürekli yükselen tansiyon ile ilgili endişeler dile getirildi” ifadelerini kullandı. Tarafların ateşkesinin zorunlu ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Peskov, “Arabuluculuk faaliyetleri için her türlü desteğin verilmesi kararı alındı" dedi.